美軍東太平洋襲2毒船釀5死 特朗普：對委本土動武 無須國會授權

更新時間：14:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-19 HKT

美國南方司令部周四（18日）公布，美軍「南方之矛」聯合特遣部隊當天在東太平洋打擊2艘被認定為恐怖組織的船隻，打死5人，令使這場引發爭議的掃毒軍事行動造成的死亡人數超過100人。而儘管外界批評美國總統特朗普對委內瑞拉附近海域的攻擊行動已超越憲法權限，但特朗普表明，他認為若對委內瑞拉本土發動攻擊，也無須取得國會批准。

最新在東太平洋進行的海上軍事行動是在國防部長赫格塞思的指示下進行，情報認為，這2艘船隻正沿東太平洋已知的毒品走私路線航行，並從事毒品走私活動。在這次行動中有5名男性販毒恐怖分子被打死，美軍沒有人員受傷。

美軍又打擊3運毒船釀8死 東太平洋施襲 累計已95人亡

美軍最新在東太平洋進行的海上軍事行動是在國防部長的指示下進行，並公布打擊影片。路透社
美軍指共有2船被擊中，造成5人死亡。路透社
美國在加勒比海部署V-22魚鷹式傾轉旋翼機。法新社
特朗普認為，若對委內瑞拉本土發動攻擊，無須取得國會批准。美聯社
海上掃動行動已釀104人死亡

南方司令部稱，第一艘船上有3人喪生，第2艘船有兩人死亡。

美軍在社交媒體上還發布一段30秒的影片，顯示2艘目標船隻在航行過程中被擊中爆炸起火的場景。

近期，美國以掃毒為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，並於11月13日宣布發起「南方之矛」軍事行動，對委內瑞拉施壓。自9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋對美方指稱的販毒船進行多次打擊，造成至少104人死亡。然而，美國政府並未披露任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據。

美憲法：只有國會才能正式宣戰

當特朗普周四被記者問到若美國要在委內瑞拉本土內打擊毒梟，是否會尋求國會授權時，特朗普表示，雖然他不反對這麼做，但他對政界「像篩子一樣地走漏風聲」感到擔憂。

特朗普在白宮橢圓辦公室說：「我不介意告訴他們（國會），但你知道，這沒什麼大不了的；我不是非得告訴他們不可。」

根據美國憲法，總統為三軍統帥，但唯有國會才有正式宣戰的權力，這一點不僅為對手民主黨所強調，連特朗普所屬黨派的國會議員也質疑，即便是有多數共和黨人表態支持特朗普。

民主黨議員質疑未有合法權限

民主黨籍聯邦眾議員米克斯在眾院辯論時表示：「總統尚未證明：在美國法律或國際法之下，他是否有合法權限，可對這些船隻進行致命的軍事打擊。這些船隻，有的甚至還未前往美國、有的還在數千英里之外的海域，沒有人能夠有力說服：他們對美國人民構成即時威脅，值得動用武力。」

專家指出，特朗普可以不經過國會同意，短暫對委內瑞拉發動有限度的軍事攻擊，但僅止於防禦性或範圍有限的行動。

