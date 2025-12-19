Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

反猶槍擊案震撼全國 阿爾巴尼斯宣布改例遏仇恨言論

更新時間：09:32 2025-12-19 HKT
發佈時間：09:32 2025-12-19 HKT

澳洲悉尼知名景點邦迪海灘一場針對猶太節慶的槍擊案造成15人死亡後，澳洲總理阿爾巴尼斯昨日承諾針對仇恨、分裂與激進行為展開全面打擊，宣布將推出新的仇恨言論法，遏制仇恨言論。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊 | 到醫院探望奪槍英雄 澳洲總理：槍手或受IS極端思想驅動

阿爾巴尼斯在記者會上表示：「澳洲民眾感到震驚與憤怒。我也感到憤怒。顯然，我們需要做更多來對抗這種邪惡災禍。」他提出一系列措施，包括鎖定極端傳教人士、加重刑罰。

阿爾巴尼斯稱，根據新法，澳洲將可把涉及仇恨言論的組織列入名單，種族「嚴重詆毀」或鼓吹種族至上主義，將被列為聯邦犯罪。澳洲政府也將擴大內政部長權限，得以取消或拒絕向散播「仇恨與分裂」的人士發出簽證。阿爾巴尼斯並說，政府將成立一個為期12個月的特別工作小組，確保教育體系「妥善回應」反猶太主義問題。

他昨日發言時，哀悼者正聚集參加一名10歲女童的葬禮。這名女童是案發當日於邦迪海灘參與活動時，遭到槍擊身亡的受害者之一。澳洲猶太社群及其他批評者抨擊總理，認為政府未能充分保護他們免於日益升高的反猶太主義威脅。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊︱內塔尼亞胡發表講話 指責澳總理「縱容反猶」

澳洲反猶太主義特使西格爾表示，澳洲對反猶太偏見的回應「早就該出現了。我認為我們正站在一個極為重要的時刻，不僅關乎我們的社群，也關乎全球對抗反猶太主義的努力。」

