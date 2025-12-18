Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度靛藍航空 | 新郎訂包機參加婚禮 獲譽「真愛典範」

即時國際
更新時間：15:20 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:20 2025-12-18 HKT

受技術故障、人手短缺等影響，印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）早前連日取消航班，影響大批旅客出行。社交平台近日流傳一則影片，顯示一名印度男子因原本航班被取消，於是預訂包機前往婚禮現場，被網民譽為「真愛典範」。

相關新聞：印度靛藍航空 | IndiGo取消逾1230航班 印度機場大混亂 數千人滯留

影片顯示，新郎原本打算乘搭普通商業航班抵達婚禮場地，航班卻在最後一刻突然取消。眼看婚禮儀式還有幾小時就要開始，雙方家人都感到擔心，新娘也顯得非常焦慮。

為了避免婚禮被毀，新郎果斷決定訂包機前往婚禮現場，最終在凌晨2時45分抵達目的地，凌晨3時30分見到新娘，後來婚禮也順利舉行。

當收到新郎包機降落的消息後，新娘及一眾親朋好友頓時如釋重負。眾人開始歡呼慶祝，婚禮儀式也重新開始。

親友歡呼 新人愉快起舞

由於經過一番波折，親朋好友的歡呼聲甚至比原本更加熱烈，該對新人亦情不自禁地跳起舞蹈。

許多網民對新郎的勇氣和果斷感到欽佩，認為結婚是人生中最重要的時刻之一，新郎不僅成功趕上婚禮，也成功度過了愛情考驗，堪比電影情節。

類似該對新人的故事並非首例，此前據印度傳媒報道，一對新人本月同樣因靛藍航空航班取消而打亂婚禮計劃，新娘的父母於是急中生智，改為線上舉辦「虛擬婚宴」，最終亦令到新人喜結連理。
 

