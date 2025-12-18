Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼邦迪海灘槍擊︱疑犯被控59項罪名 包括恐怖主義行為

即時國際
更新時間：10:04 2025-12-18 HKT
發佈時間：10:04 2025-12-18 HKT

澳洲悉尼邦迪海灘14日晚發生針對猶太人的槍擊案，造成15人遇難，仍有17傷者在醫院治療，疑犯昨日（17日）被正式控告59項罪名。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊︱被擊斃槍手來自印度 上月疑偕子赴菲接受武裝訓練

槍擊案兩名疑犯是一對印度裔父子，分別是24歲的納維德和50歲的阿克拉姆。阿克拉姆被當場擊斃。納維德受傷入院，16日晚從昏迷中甦醒。

新南威爾士省聯合反恐小組調查人員對納維德提出59項罪名指控，包括實施恐怖主義行為、15項謀殺、40項意圖謀殺而致人受傷或嚴重身體傷害、在建築物內或附近放置爆炸物意圖造成傷害等。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊 | 到醫院探望奪槍英雄 澳洲總理：槍手或受IS極端思想驅動

新省省長柯民思說，他將於下周針對槍械持有召開議會，通過全面改革法案。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
10小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
16小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
15小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
19小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
12小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
19小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
17小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
4小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
2025-12-17 08:00 HKT
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
保健養生
17小時前