悉尼邦迪海灘槍擊︱疑犯被控59項罪名 包括恐怖主義行為

澳洲悉尼邦迪海灘14日晚發生針對猶太人的槍擊案，造成15人遇難，仍有17傷者在醫院治療，疑犯昨日（17日）被正式控告59項罪名。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊︱被擊斃槍手來自印度 上月疑偕子赴菲接受武裝訓練

槍擊案兩名疑犯是一對印度裔父子，分別是24歲的納維德和50歲的阿克拉姆。阿克拉姆被當場擊斃。納維德受傷入院，16日晚從昏迷中甦醒。

新南威爾士省聯合反恐小組調查人員對納維德提出59項罪名指控，包括實施恐怖主義行為、15項謀殺、40項意圖謀殺而致人受傷或嚴重身體傷害、在建築物內或附近放置爆炸物意圖造成傷害等。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊 | 到醫院探望奪槍英雄 澳洲總理：槍手或受IS極端思想驅動

新省省長柯民思說，他將於下周針對槍械持有召開議會，通過全面改革法案。