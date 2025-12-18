Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普列委國政府為恐佈組織 禁受制裁油輪出入 馬杜羅批「戰爭威脅」

即時國際
更新時間：05:11 2025-12-18 HKT
發佈時間：05:11 2025-12-18 HKT

美國總統特朗普對委內瑞拉總統馬杜羅的壓力持續提升，他周二（16日）在社交平台宣佈，正式將馬杜羅政府列為「外國恐怖組織」，並下令對委內瑞拉實施海上封鎖，禁止所有受制裁的運油輪進出。此舉被視為進一步勒緊委國經濟命脈，逼使馬杜羅政權「投降」。

指控委國資助恐怖主義 促交還「從美國偷去」的石油

特朗普在帖文中措辭嚴厲，指控馬杜羅政府利用「偷來」的石油資助毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架。他揚言，美軍將繼續在相關海域集結軍力，直至委國交還先前「從美國偷去」的石油、土地及其他資產。

路透社報道指出，雖然特朗普聲稱委國全面遭「南美歷來最大規模艦隊」包圍，但目前尚不清楚美國將如何具體執行封鎖，以及會否動員海岸衛隊實施武力攔截。美國國防部官員對此拒絕置評，僅表示所有提問應由白宮回答。

罕有扣押油輪 區內實質形成禁運

事實上，美國早前已在加勒比海集結海軍力量，並於上周罕有地在委內瑞拉外海扣押一艘油輪，隨後宣佈制裁另外6艘運送委國石油的船隻。報道指，扣押事件已在區內形成心理威懾與實質禁運，多艘載有數百萬桶原油的油輪為免遭扣押，目前正滯留在委國水域內。

委國斥為「鼓吹戰爭的威脅」 俄羅斯警告後果難測

對於特朗普的封鎖令，委內瑞拉政府發表聲明強烈譴責，斥之為「鼓吹戰爭的威脅」，批評美方違反國際法、自由貿易及導航自由原則。聲明指出，特朗普將委國的石油和土地視作美國資產，目的在於偷取屬於委國人的財富，委方將向聯合國投訴。

與馬杜羅關係密切的俄羅斯周三表示，委國局勢緊張將對整個西方帶來「不可預測的後果」。德國外交部亦對封鎖令表達關注，警告相關行動將危害地區和平與穩定，強調期望阻止情況進一步惡化。

懷爾斯專訪早有披露 策略為「炸船」逼降

此次封鎖行動亦印證了白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）日前在《名利場》（Vanity Fair）專訪中的披露。懷爾斯當時指出，特朗普的對委策略極為激進，包括「持續炸毀船隻，直到馬杜羅求饒」。該專訪因披露特朗普具「酗酒者性格」及對萬斯等閣員的尖銳評價，目前在華盛頓政壇引發巨大風波。

在美國外交封鎖與軍事施壓的同時，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）日前展開驚險逃亡。在被禁止出境並藏匿逾一年後，馬查多本月8日戴上假髮喬裝，成功穿過十個軍事檢查站，並乘漁船橫渡加勒比海抵達庫拉索。

據悉，馬查多的逃亡行動獲得特朗普政府知情配合，美軍甚至派出F-18戰機在附近空域盤旋以防意外。馬查多目前已抵達挪威奧斯陸，她雖然沒有上台領取諾貝爾和平獎，但曾公開現身，並誓言最終將重返委內瑞拉爭取民主。

