Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮幕僚長批特朗普具「酗酒者性格」、關稅痛苦超預期  震動華府與共和黨

即時國際
更新時間：01:43 2025-12-18 HKT
發佈時間：01:43 2025-12-18 HKT

被譽為「白宮最有權勢女性」的幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）近日陷入輿論漩渦。美媒《名利場》（Vanity Fair）發表一篇基於過去一年11次採訪的長篇報道，內容披露懷爾斯對總統特朗普及其內閣成員的尖銳評價。其中她形容特朗普雖不飲酒，卻具有「酗酒者的性格特徵」，言論震驚白宮及共和黨支持者。

點名直指特朗普與多個閣員  幕僚長變「金句王」

報道指出，懷爾斯在與作家克里斯·惠普爾（Chris Whipple）的多次對談中，以極為坦誠甚至是不加修飾的方式評價特朗普政府。她將特朗普與她患有酗酒問題的父親、著名體育播報員帕特·桑默雷爾（Pat Summerall）作比較。懷爾斯形容，高功能酗酒者的性格在飲酒後會被放大，而她從父親身上學到處理這種「大人物性格」的專業經驗。

懷爾斯在媒體訪談中對特朗普及內閣成員作出尖銳評價，震動華府。美聯社
懷爾斯在媒體訪談中對特朗普及內閣成員作出尖銳評價，震動華府。美聯社

報道公開後，白宮隨即陷入混亂。懷爾斯發表聲明反擊，指責該報道是「別有用心、惡意攻擊」，批評文章斷章取義。然而，外界注意到她並未否認報道中的任何具體語句或細節。特朗普則迅速為心腹懷爾斯辯護，稱讚她表現出色，甚至幽默回應承認自己確實有「酗酒者性格」。

內部紀律遭質疑 懷爾斯稱報道為惡意攻擊

除了針對特朗普的評價，懷爾斯在訪問中對多位關鍵內閣成員亦不留情面。她形容負責「政府效率部」（DOGE）的馬斯克是一個「完全的單打獨鬥者」，並以「古怪的鴨子」形容對方。她直言馬斯克大刀闊斧裁減美國國際開發署的做法令她感到震驚，並表示這並非她會採取的管理手段。

此外，懷爾斯亦指出副總統萬斯曾有長達十年的「陰謀論者」背景，認為其投身MAGA（讓美國再次偉大）運動具有政治意圖。她還批評司法部長邦迪在處理愛潑斯坦案件上表現不力，並指特朗普在指控克林頓曾前往愛潑斯坦島一事上「是錯誤的」，直言毫無證據支持相關說法。

在政策層面，懷爾斯承認特朗普推動的關稅政策帶來的「痛苦程度超出預期」。她透露內部對此存在分歧，她曾要求萬斯提醒特朗普在團隊達成統一前暫緩討論關稅。而在對委內瑞拉的外交政策上，她披露特朗普的策略是「持續炸毀船隻，直到馬杜羅求饒」。

這篇專訪發布之際，正值特朗普政府面臨失業率上升、民調下滑及委內瑞拉局勢升級等負面新聞。一名熟悉白宮的消息人士指出，共和黨內許多人對懷爾斯的行為感到沮喪，認為在需要聚焦經濟成就的關鍵時刻，白宮內部顯然缺乏紀律。

作為總統的「守門人」（gatekeeper），白宮幕僚長有着管理白宮西翼（包括指導政策、管理日常運作、督促各機構負責人）的責任，這賦予了白宮幕僚長極大的權力和影響力。在特朗普的首個任期，此職位曾四度換人。

去年11月特朗普勝出大選，宣布任命懷爾斯為白宮幕僚長時說：「懷爾斯剛剛幫助我取得了美國歷史上最偉大的政治勝利之一，是我2016年和2020年競選成功的重要組成部分。」雖然懷爾斯此前在「特朗普世界」展現了罕見的持久力，但此次採訪事件令其威信受損。

有高層共和黨人質疑懷爾斯在媒體前直批總統及閣員，做法不智，認為「誠實並非總是最佳策略」，並指她為人精明，沒理由不知道媒體會大造文章，「她顯然覺得自己有權如此自由發言，且總統無論如何都會支持她」。

該人士將懷爾斯與前幕僚長梅多斯作比較，擔心她同樣因自恃受寵而飛得「太靠近太陽」，終致消亡。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
7小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
10小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
11小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
8小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
14小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
6小時前
除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區
除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區
社會
5小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
15小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT