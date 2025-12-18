白宮幕僚長批特朗普具「酗酒者性格」、關稅痛苦超預期  震動華府與共和黨

被譽為「白宮最有權勢女性」的幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）近日陷入輿論漩渦。美媒《名利場》（Vanity Fair）發表一篇基於過去一年11次採訪的長篇報道，內容披露懷爾斯對總統特朗普及其內閣成員的尖銳評價。其中她形容特朗普雖不飲酒，卻具有「酗酒者的性格特徵」，言論震驚白宮及共和黨支持者。

點名直指特朗普與多個閣員 幕僚長變「金句王」

報道指出，懷爾斯在與作家克里斯·惠普爾（Chris Whipple）的多次對談中，以極為坦誠甚至是不加修飾的方式評價特朗普政府。她將特朗普與她患有酗酒問題的父親、著名體育播報員帕特·桑默雷爾（Pat Summerall）作比較。懷爾斯形容，高功能酗酒者的性格在飲酒後會被放大，而她從父親身上學到處理這種「大人物性格」的專業經驗。

懷爾斯在媒體訪談中對特朗普及內閣成員作出尖銳評價，震動華府。美聯社

報道公開後，白宮隨即陷入混亂。懷爾斯發表聲明反擊，指責該報道是「別有用心、惡意攻擊」，批評文章斷章取義。然而，外界注意到她並未否認報道中的任何具體語句或細節。特朗普則迅速為心腹懷爾斯辯護，稱讚她表現出色，甚至幽默回應承認自己確實有「酗酒者性格」。

內部紀律遭質疑 懷爾斯稱報道為惡意攻擊

除了針對特朗普的評價，懷爾斯在訪問中對多位關鍵內閣成員亦不留情面。她形容負責「政府效率部」（DOGE）的馬斯克是一個「完全的單打獨鬥者」，並以「古怪的鴨子」形容對方。她直言馬斯克大刀闊斧裁減美國國際開發署的做法令她感到震驚，並表示這並非她會採取的管理手段。

此外，懷爾斯亦指出副總統萬斯曾有長達十年的「陰謀論者」背景，認為其投身MAGA（讓美國再次偉大）運動具有政治意圖。她還批評司法部長邦迪在處理愛潑斯坦案件上表現不力，並指特朗普在指控克林頓曾前往愛潑斯坦島一事上「是錯誤的」，直言毫無證據支持相關說法。

在政策層面，懷爾斯承認特朗普推動的關稅政策帶來的「痛苦程度超出預期」。她透露內部對此存在分歧，她曾要求萬斯提醒特朗普在團隊達成統一前暫緩討論關稅。而在對委內瑞拉的外交政策上，她披露特朗普的策略是「持續炸毀船隻，直到馬杜羅求饒」。

這篇專訪發布之際，正值特朗普政府面臨失業率上升、民調下滑及委內瑞拉局勢升級等負面新聞。一名熟悉白宮的消息人士指出，共和黨內許多人對懷爾斯的行為感到沮喪，認為在需要聚焦經濟成就的關鍵時刻，白宮內部顯然缺乏紀律。

作為總統的「守門人」（gatekeeper），白宮幕僚長有着管理白宮西翼（包括指導政策、管理日常運作、督促各機構負責人）的責任，這賦予了白宮幕僚長極大的權力和影響力。在特朗普的首個任期，此職位曾四度換人。

去年11月特朗普勝出大選，宣布任命懷爾斯為白宮幕僚長時說：「懷爾斯剛剛幫助我取得了美國歷史上最偉大的政治勝利之一，是我2016年和2020年競選成功的重要組成部分。」雖然懷爾斯此前在「特朗普世界」展現了罕見的持久力，但此次採訪事件令其威信受損。

有高層共和黨人質疑懷爾斯在媒體前直批總統及閣員，做法不智，認為「誠實並非總是最佳策略」，並指她為人精明，沒理由不知道媒體會大造文章，「她顯然覺得自己有權如此自由發言，且總統無論如何都會支持她」。

該人士將懷爾斯與前幕僚長梅多斯作比較，擔心她同樣因自恃受寵而飛得「太靠近太陽」，終致消亡。