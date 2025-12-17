泰柬衝突｜ 泰國擬包機撤僑  指柬方須率先停火

泰國與柬埔寨邊境衝突踏入第二週，戰火未有緩和跡象。兩國軍方在長達817公里的邊境多處持續交火，已造成近40人死亡、超過50萬人流離失所。由於柬埔寨關閉邊境城市波貝（Poipet）的主要口岸，多達6,000名泰國公民無法經陸路返國，泰國政府正協調以包機方式接回滯留民眾。

國際斡旋未停 泰擬斷燃料供應

柬埔寨當局表示，關閉波貝關卡是為保護平民免受泰國軍隊「無差別攻擊」。泰國外交部則呼籲滯留波貝的公民，可向位於暹粒市（Siem Reap）的領事館求助，安排航班返回曼谷。當局強調，其他仍在柬埔寨的泰國人若有需要，亦應主動聯繫官方協助撤離。

此次邊境衝突範圍從靠近寮國的內陸森林地區延伸至沿海省份，雙方均指責對方率先開火。泰國國防部發言人表示，戰事在八個邊境省份持續，局勢仍然不穩。柬埔寨國防部則稱，軍隊將「繼續堅定、勇敢地對抗侵略者」。

儘管美國總統特朗普等國際領袖曾呼籲停火，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）卻表示，未有受到國際壓力要求停止衝突。與此同時，泰國國防部透露，正準備切斷向柬埔寨的燃料運輸，並將加強監管泰國註冊船隻，防止其向柬埔寨運送汽油甚至武器。

東盟將開特別會議 促重返停火談判

為緩解緊張局勢，馬來西亞將於下週主持東盟外長特別會議，推動雙方重新落實停火。泰國外交部副發言人強調，柬埔寨作為「入侵方」必須率先宣布停火，並以實際行動清除地雷，展現誠意。泰國外長蓬集格（Parnpree Bahiddha-Nukara）將代表出席會議，尋求區域共同解方。

分析指出，泰柬長期存在邊界爭議，但此次衝突的規模與強度屬近年罕見，若局勢進一步升級，恐影響整個東南亞地區的穩定。