反駁去世傳聞 緬甸軍政府：昂山素姬身體健康

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）自2021年遭軍方拘押後，一直未公開露面。其幼子金·阿里斯（Kim Aris）近日向國際媒體透露，已長達兩年未獲母親任何消息，甚至無法確定她是否仍在人世，引發外界關注。緬甸軍政府則於12月16日透過官方媒體回應，稱昂山素姬「身體健康」，並批評阿里斯是「捏造謠言」，意圖干擾緬甸即將於月底舉行的大選。

軍政府強硬否認 斥干擾選舉

阿里斯目前居住於海外，近日在日本東京接受訪問時表示，自母親被拘禁以來，僅能透過間接管道得知其健康狀況，包括心臟、骨骼與牙齦等問題。他指昂山素姬長期患有健康隱患，但近兩年多來完全無法與家人或律師會面，最後一次通信已是兩年前，信中母親曾抱怨拘押地點夏季酷熱、冬季嚴寒的環境。阿里斯說：「無人能接觸她，據我所知，她可能已經去世。」

今年9月，阿里斯亦曾公開呼籲，指母親心臟問題惡化，急需醫療援助，要求當局立即釋放。

面對國際輿論質疑，緬甸軍政府迅速透過旗下媒體《緬甸數碼新聞》表示，「昂山素姬女士身體健康」，並阿里斯的言論純屬虛構捏造，意在破壞國家穩定與選舉進程。

現年80歲的昂山素姬是緬甸獨立英雄昂山之女，早年因推動民主運動遭軍政府軟禁近二十年。2021年2月，軍方發動政變，逮捕當時執政的昂山素姬及總統溫敏等人，其後以多項罪名判處她33年監禁。2023年8月，軍政府宣布特赦部分刑期，刑期減為27年；至2024年4月，官方稱她已「出獄」，改為軟禁在家中，但始終未允許外界接觸。