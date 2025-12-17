Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

反駁去世傳聞 緬甸軍政府：昂山素姬身體健康

即時國際
更新時間：00:22 2025-12-17 HKT
發佈時間：00:22 2025-12-17 HKT

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）自2021年遭軍方拘押後，一直未公開露面。其幼子金·阿里斯（Kim Aris）近日向國際媒體透露，已長達兩年未獲母親任何消息，甚至無法確定她是否仍在人世，引發外界關注。緬甸軍政府則於12月16日透過官方媒體回應，稱昂山素姬「身體健康」，並批評阿里斯是「捏造謠言」，意圖干擾緬甸即將於月底舉行的大選。

軍政府強硬否認 斥干擾選舉

阿里斯目前居住於海外，近日在日本東京接受訪問時表示，自母親被拘禁以來，僅能透過間接管道得知其健康狀況，包括心臟、骨骼與牙齦等問題。他指昂山素姬長期患有健康隱患，但近兩年多來完全無法與家人或律師會面，最後一次通信已是兩年前，信中母親曾抱怨拘押地點夏季酷熱、冬季嚴寒的環境。阿里斯說：「無人能接觸她，據我所知，她可能已經去世。」

今年9月，阿里斯亦曾公開呼籲，指母親心臟問題惡化，急需醫療援助，要求當局立即釋放。

面對國際輿論質疑，緬甸軍政府迅速透過旗下媒體《緬甸數碼新聞》表示，「昂山素姬女士身體健康」，並阿里斯的言論純屬虛構捏造，意在破壞國家穩定與選舉進程。

現年80歲的昂山素姬是緬甸獨立英雄昂山之女，早年因推動民主運動遭軍政府軟禁近二十年。2021年2月，軍方發動政變，逮捕當時執政的昂山素姬及總統溫敏等人，其後以多項罪名判處她33年監禁。2023年8月，軍政府宣布特赦部分刑期，刑期減為27年；至2024年4月，官方稱她已「出獄」，改為軟禁在家中，但始終未允許外界接觸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
22小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
11小時前
屯門景峰花園低層單位起火 3人受傷送院 女戶主手部二級燒傷
突發
4小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
10小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
7小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
13小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
18小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
14小時前