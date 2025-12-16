Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國明年2月8日 舉行國會大選

即時國際
更新時間：09:08 2025-12-16 HKT
發佈時間：09:07 2025-12-16 HKT

泰國選舉委員會昨日宣布，將於明年2月8日舉行國會大選，此次選舉日程比預期提前，將投票選出500名眾議員。上周，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）解散國會，依憲法眾議院解散後，須在45至60天內舉行大選。阿努廷今年9月獲得人民黨的支持而上任總理，條件包括在明年1月底前解散國會。

泰國民眾預計明年2月8日將投票選出500名眾議員，眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單的席次為100席。

阿努廷是泰國自2023年8月以來的第三任總理。他今年9月獲得人民黨的支持而上任總理，條件是須啟動憲法修正案程序，並在1月底前解散國會。阿努廷提前解散國會，使得大選日期比預期大幅提前。

