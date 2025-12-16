悉尼邦迪海灘槍擊︱內塔尼亞胡發表講話 指責澳總理「縱容反猶」

澳洲悉尼東郊的邦迪海灘周日發生大型槍擊案，數小時後以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話指責澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），稱他曾於8月致信警告他，澳方決定承認巴勒斯坦國是「給反猶主義火上澆油」。

8月曾致信反對承認巴國

內塔尼亞胡轉述其信件內容稱，澳方決定承認巴勒斯坦國等相關政策，助長了「如今在你們街頭遊蕩的仇猶情緒」，「反猶主義是一種癌症。當領導人保持沉默，它就會蔓延。你必須用行動取代軟弱」。今年8月，阿爾巴尼斯表示澳方將承認巴勒斯坦國，引發內塔尼亞胡公開抨擊他是「軟弱政客」，指責其「背叛了以色列，也拋棄了澳洲的猶太人」。澳洲（人口約2800萬）的猶太人雖然不多，但與當地社區聯繫緊密。約有15萬澳洲人自認為是猶太人，其中約三分一居住在悉尼東郊。

澳洲長期以來被視為猶太人的避難所，但自從前年以哈戰爭爆發以來，澳洲反猶太事件有所增加。在猶太人聚居的城市里，猶太人汽車被縱火焚燒，商店和住宅被塗鴉破壞。比較引人注目的是去年12月6日墨爾本一座猶太教堂被縱火。根據澳洲政府的報告，自2023年10月7日哈馬斯與以色列在加沙地帶爆發戰爭之後，該國的反猶太事件包括襲擊、破壞、威脅、恐嚇在一年內增加了3倍多。