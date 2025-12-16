Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜香港律師會反駁「虛假審訊」說法 重申司法獨立受《基本法》保障

更新時間：01:27 2025-12-16 HKT
發佈時間：01:27 2025-12-16 HKT

香港律師會就「黎智英案」裁決發表聲明，表示留意到案件裁決引起社會廣泛關注，並有部分媒體形容審訊及定罪為「虛假審訊」，律師會對有關說法深表遺憾，強調有責任從法律角度澄清相關評論。

律師會指出，《基本法》清楚確立香港司法獨立的憲制地位，包括保障獨立司法權及終審權，並訂明香港享有獨立司法權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官及司法人員的憲制職責是依法審理案件，並須根據司法誓辭均要求他們無畏無懼地捍衛法律及維持司法公義。

律師會又指出，「黎智英案」依《國安法》第46條，由三名高等法院法官組成審判庭，以公開聆訊方式審理，歷時156天，各方均有法律代表，審訊期間未見任何一方提出曾受不公平對待。

律師會重申，對香港司法制度、司法機構的獨立性，以及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任與信心，對於部分媒體將有關審訊及定罪評論為「虛假審訊」，香港律師會深表遺憾，並呼籲各界充分了解及細閱裁決理由書。

