羅浮宮工會周一開始輪流罷工 要求增人手改善「逼爆」問題

即時國際
更新時間：18:20 2025-12-15 HKT
發佈時間：18:20 2025-12-15 HKT

法國羅浮宮（Louvre Museum）博物館員工將自當地時間周一（15日）開始輪流罷工，要求增聘人手並提出因應人潮擁擠的措施。

法新社報道，羅浮宮十月發生，價值連城的王冠珠寶在白天失竊，事件震驚全球。

左派工會CGT的加拉尼（Christian Galani）表示：「我無法保證這個機構會關閉。如果他們真的開館，也只會是部分開放，路線相當非常有限，純粹只是象徵性地表示『我們有開館』而已。」

工會：獲廣泛員工支持

加拉尼表示，在巴黎即將迎接聖誕假期之際，今次罷工得到有2200名員工廣泛支持。罷工人數會比平常多很多。除了前線服務人員和保安人員參與，還有科學人員、檔案館員、館藏管理員等都會參與罷工。

羅浮宮每年接待訪客較原本設計容量超過數百萬人。接待和保安人員抱怨人手不足，未能應付龐大人潮，成為所謂「過度觀光」的象徵。今年6月16日，員工罷工曾導致羅浮宮暫時關閉。
 

