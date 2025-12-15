Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《90男歡女愛》導演洛連納與妻倒斃家中 身有刀傷 兒子涉「謀殺」被拘捕

更新時間：14:43 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:43 2025-12-15 HKT

經典愛情喜劇片《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）的美國著名導演洛連納（Robert Reiner），周日（14日）驚傳和68歲妻子米歇爾（Michele Singer）雙雙陳屍美國加州洛杉磯寓所，兩人身上有刀傷，警方正循謀殺方向展開調查，懷疑是兒子尼克（Nick）涉案。

周日下午3時30分，洛杉磯消防局接報，指出布倫特伍德一處住宅需要醫療幫助，消防員抵達現場後，發現1男1女已明顯死亡，亦即洛連納和妻子米歇爾。據悉洛連納的女兒羅米（Romy）發現父母身亡而報警，據知他們身上都有刀傷，洛杉磯警方兇殺組已展開調查。

美國洛杉磯警方證實，32歲男子尼克．雷納（Nick Reiner）已被正式以「謀殺」罪名拘捕，目前被關押，保釋金為400萬美元。

兒子曾自爆染毒癮

78歲的洛連納是在執導《90男歡女愛》時和攝影師米歇爾相識，2人於電影上映的同年1989年結婚，婚後育有3個孩子。美國《People》雜誌接獲多名知情人士提供的消息，指稱是洛連納與米歇爾的兒子尼克涉案。

2016年當時年僅22歲的尼克曾公開透露自己有毒癮，並透露15歲時初次進入戒毒所，而多年間曾先後15度戒毒。他當時受訪表示自己一直無家可歸被迫露宿街頭。尼克本身亦是編劇，2015年與父親合寫電影《Being Charlie》的劇本，並由洛連納執導。影片是根據尼克被吸毒問題纏繞的經歷。

《伴我同行》入圍金球獎最佳導演

洛連納於1960年代出道，縱橫影視界數十年，既是演員亦是導演。其導演生涯中執導過多部名作，除了被視為經典愛情喜劇的《90男歡女愛》外，還有《伴我同行》（Stand By Me）、《義海雄風》（A Few Good Men）、《白宮奇緣》（The American President）以及《危情十日》（Misery）等，並曾憑《伴我同行》入圍金球獎最佳導演。

洛連納縱橫影視界數十年，既是導演，也是演員，曾參演《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）、《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）及《愛情標尾會》（And so it goes）等。

