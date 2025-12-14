悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方拘兩槍手：針對猶太人活動︱有片

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）當地時間周日（14）傍晚6時40分左右發生槍聲案。澳洲警方表示，已拘捕2名嫌犯。英國廣播公司（BBC）報道，死亡人數已增至12人。新南威爾斯州（New South Wales）救護部門發言人較早前指出，有29人送醫。

警方正拆除炸彈

澳洲news.com.au報道，事發後，其中一名槍手已被擊斃，另一名槍手正在接受治療。有指，事件是針對猶太人活動的襲擊。報道又指，襲擊的目標是悉尼以色列人，當時正舉辦傳統節日光明節（Hannukah ）活動，警方消息人士認為，出席活動人數有約1000人，襲擊事件已經策劃了數月之久。



警方隨後表示，槍擊事件後仍有炸彈威脅，警方正拆除一個簡易爆炸裝置。警方暫時無法肯定有無第三名槍手，目前仍在調查中。



警方呼籲公眾避免接近邦迪灘。澳大利亞總理阿爾巴尼斯在社交媒體發表聲明說，槍擊事件「令人震驚且痛心」。

消息：襲擊針對猶太人活動

以色列總統赫爾佐格發表聲明譴責邦迪灘槍擊事件，稱其針對猶太社區，是「殘忍的反猶恐怖襲擊」。

《雪梨晨驅報》、《衛報》等綜合報道，事發後多人倒地，有的人身上染血，現場一片混亂，醫護人員獲報後趕抵現場進行治療。還有目擊者稱，整個槍擊案大約持續10分鐘，還有人倒臥血泊。民眾透露，起初還以為聽到的巨響是在放煙火，但後來才發現槍擊案，即時荒忙逃生。



據網上流傳影片所見，現場有兩名疑似槍手作案，後來有人倒下，警員在場急救。消息指，警方曾一度與槍手駁火，而消現場地上，更有多發疑似彈殼物體，而亦人被制服。