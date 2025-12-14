Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬衝突︱邊境衝突持續擴大 泰國沿海實施宵禁

更新時間：16:20 2025-12-14 HKT
發佈時間：16:20 2025-12-14 HKT

美國總統特朗普早前聲稱已成功調停，讓泰柬達成停火協議。不過現實是，兩國衝突持續且有擴大趨勢，泰國當局也在今天（14日）宣布，與柬埔寨接壤的東南部噠叻府（Trat）實施宵禁。柬埔寨戈公省（Koh Kong）接壤的5個縣，但不包括觀光勝地象島（Koh Chang）和谷島（Koh Kood）。

相關新聞：泰柬衝突 | 與泰柬領袖通電話斡旋 特朗普：雙方同意停火 泰總理：繼續軍事行動

泰柬邊境衝突導致數十萬人撤離家園。新華社
泰國邊境地區有房屋在柬軍炮火下被摧毀。美聯社
泰國邊境居民在炮火中躲入防空洞。美聯社
泰國看守政府總理阿努廷曾與特朗普通電話。法新社
泰國軍方發佈命令說，鋻於達叻府邊境地區當前形勢，軍方認為有必要提升安全管控等級，防範任何可能影響安全的行動。因此，軍方宣佈即日起在達叻府空艾縣、蘭喔縣、考沙明縣、博賴縣、達叻市實施宵禁，禁止這些地方的民眾每天19時至次日5時之間離開住所。 

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）今日指責，雖然柬埔寨外交部13日說停火，但柬方當晚10時仍在使用重型武器攻擊泰方，迫使泰方回擊。 柬埔寨13日重申停火意願，卻未停止戰鬥。泰國雖有意以外交方式解決衝突，但「柬埔寨必須先停止敵對行動」，雙方才有可能進行談判。

 

 

