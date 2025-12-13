H-1B簽證費用暴漲 20州起訴特朗普政府

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日宣布將企業為H-1B簽證申請人支付的費用提高至10萬美元（約78萬港元），包括加州在內等20個州周五（12日）起訴聯邦政府，希望法官阻止有關措施實施。

主要面向科技業

H-1B簽證是透過抽籤發放，主要面向科技業。根據美國政府統計，擁有最多H-1B簽證的公司包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Meta和蘋果公司（Apple）等。

提出訴訟州份包括加州、紐約州、伊利諾伊州和新澤西等州等，訴訟指出，費用提升對僱主使用H-1B簽證構成高昂且非法障礙，尤其是在公共部門。另外，該費用金額的設定過於隨意，超出了國會賦予的收費權限。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）發表聲明表示，按照法律規定，簽證費僅用於負擔相關審批成本，而10萬美元H-1B簽證費遠超成本。他強調，加州是世界第四大經濟體，深知來自世界各地的技術人才加入當地勞動力隊伍，將推動該州向前發展。

白宮堅稱措施合法

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）為特朗普辯護，稱有關措施不僅合法，也是一項針對H-1B改革的必經步驟。

羅傑斯指，特朗普承諾將美國工人放在首位，他對H-1B簽證採取的務實措施正是如此，阻止了企業濫用該系統並拉低美國工資，同時為需要從海外引進最優秀人才的雇主提供了確定性。

