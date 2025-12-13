Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本電騙 | 8旬婦遭假檢警騙走30公斤金條 痛失近2000萬

即時國際
更新時間：14:39 2025-12-13 HKT
發佈時間：14:39 2025-12-13 HKT

日本再發生涉及黃金的詐騙案，長崎縣平戶市1名80餘歲老婦，被騙徒假冒的檢警騙走30公斤金條，市價估計約4億日圓（約1985萬港元）。

警方表示，受害人8月中旬在家中接到電話，對方自稱是警視廳、檢察廳人員，指稱她的銀行存摺與手機涉及案件，因此要對她展開調查，藉此獲取老婦的資產情況與個人資料。

相關新聞：
金價狂升｜假NTT電話要求致電「警視廳」 日本7旬婦被騙1800萬港元金條

日本近期頻發生黃金騙案。路透社
日本近期頻發生黃金騙案。路透社
案中受害人按照騙徒指示買金條。路透社
案中受害人按照騙徒指示買金條。路透社

按指示買金條

受害人不虞有詐，按照假檢警的指示購買金條，從8月下旬至12月上旬交付給來家裡拜訪的男子，每次約提供10公斤的金條。對此，日本當局呼籲民眾要小心電話詐騙，若有陌生來電提及金錢就要提高警覺。

今年7月，也發生類似電騙案，仙台市一名70歲退休婦人接到騙徒來電，自稱警察查案，成功騙走約值3.5億日圓 （約1737萬港元）的金條和超過1000萬日圓（約50萬港元）的現金。

同類騙案早前亦發生

該名受害人當時接到偽裝成NTT公司自動語音的電話，她按照提示撥打了一組號碼，一名男子接聽，對方自稱是警視廳第二搜查課的警察，指受害人名下的手機已被用於犯罪目的，因此需要調查她名下財產，並要求她不得洩漏調查機密。

受害人先後8次按照騙徒的指示購買金條，截至10月買了總重約18.6公斤、價值約3.5億日圓的金條，存放在市內各車站的投幣式儲物櫃中。她還將超過1000萬日元的現金轉入指定帳戶。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
21小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
3小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
6小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
19小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
5小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
9小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
21小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
2小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
16小時前