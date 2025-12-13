日本電騙 | 8旬婦遭假檢警騙走30公斤金條 痛失近2000萬

日本再發生涉及黃金的詐騙案，長崎縣平戶市1名80餘歲老婦，被騙徒假冒的檢警騙走30公斤金條，市價估計約4億日圓（約1985萬港元）。

警方表示，受害人8月中旬在家中接到電話，對方自稱是警視廳、檢察廳人員，指稱她的銀行存摺與手機涉及案件，因此要對她展開調查，藉此獲取老婦的資產情況與個人資料。

相關新聞：

金價狂升｜假NTT電話要求致電「警視廳」 日本7旬婦被騙1800萬港元金條

日本近期頻發生黃金騙案。路透社

案中受害人按照騙徒指示買金條。路透社

按指示買金條

受害人不虞有詐，按照假檢警的指示購買金條，從8月下旬至12月上旬交付給來家裡拜訪的男子，每次約提供10公斤的金條。對此，日本當局呼籲民眾要小心電話詐騙，若有陌生來電提及金錢就要提高警覺。

今年7月，也發生類似電騙案，仙台市一名70歲退休婦人接到騙徒來電，自稱警察查案，成功騙走約值3.5億日圓 （約1737萬港元）的金條和超過1000萬日圓（約50萬港元）的現金。

同類騙案早前亦發生

該名受害人當時接到偽裝成NTT公司自動語音的電話，她按照提示撥打了一組號碼，一名男子接聽，對方自稱是警視廳第二搜查課的警察，指受害人名下的手機已被用於犯罪目的，因此需要調查她名下財產，並要求她不得洩漏調查機密。

受害人先後8次按照騙徒的指示購買金條，截至10月買了總重約18.6公斤、價值約3.5億日圓的金條，存放在市內各車站的投幣式儲物櫃中。她還將超過1000萬日元的現金轉入指定帳戶。

