Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭 | 美方案規劃烏2027年入歐盟 歐盟決無限期凍結俄資產

即時國際
更新時間：10:03 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:03 2025-12-13 HKT

英國傳媒報道，美國所斡旋旨在終結俄烏戰爭的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭最早於2027年1月1日加入歐盟。另外，歐盟理事會周五發聲明指，歐盟決定無限期凍結俄羅斯在歐盟的資產，這為歐盟動用俄被凍結資產資助烏克蘭掃除一大障礙。

《金融時報》引述知情人士表示，在布魯塞爾的支持下，美國與烏克蘭官員正在討論這項讓烏克蘭在2017年初入盟的提案。

相關新聞：
俄烏戰爭｜澤連斯基：已向美提交修訂版和平方案 堅持領土讓步須公投

烏軍在扎波羅熱地區進行軍事訓練。路透社
烏軍在扎波羅熱地區進行軍事訓練。路透社
俄軍襲擊烏克蘭港口城市敖德薩，引發大火。法新社
俄軍襲擊烏克蘭港口城市敖德薩，引發大火。法新社
澤連斯基前往庫皮揚斯克附近視察。美聯社
澤連斯基前往庫皮揚斯克附近視察。美聯社

消息人士補充道，這樣快速的入盟時程表將顛覆歐盟接納新成員的「擇優」原則，迫使布魯塞爾重新思考整個程序。在歐盟繁瑣的36個入會階段中，烏克蘭目前連1個也沒完成。

澤連斯基：烏調整立場配合入盟

支持烏克蘭成為歐盟成員國的官員指出，將這項條件納入和平協議，將使烏克蘭加入歐盟成為既成事實。

若獲美國支持，意味美國總統特朗普可能要求迄今一直出手阻撓的匈牙利總理歐爾班撤回否決，允許烏克蘭展開加入歐盟的政治批准程序。

烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔告訴記者，他和談判團隊已在某些問題上調整立場，以配合烏國未來將成為歐盟成員國的事實。

與此同時，歐盟理事會周五緊急決定，暫時禁止將凍結在歐盟境內的俄羅斯中央銀行資產轉移回俄羅斯。該決定沒有說明期限，而在該決定出台前，歐盟凍結俄資產的制裁措施須每6個月經27個成員國一致同意才能得以續期。

凍結俄2100億歐羅資產

歐洲理事會主席科斯塔在社交媒體上說，歐盟領導人承諾維持俄羅斯資產的凍結狀態，直到俄羅斯結束與烏克蘭的衝突並賠償所造成的損失。

據歐洲媒體報道，該決定涉及的俄羅斯中央銀行資產價值約2100億歐羅。

在定於下周四（18日）舉行的歐盟峰會上，歐盟領導人將研究利用俄羅斯被凍結資產為所謂「賠償貸款」作擔保，從而滿足烏克蘭未來兩年的財政和軍事需求。

俄央行提訴訟追討賠償

匈牙利和斯洛伐克反對利用俄被凍結資產支持烏克蘭。但歐盟理事會12日的決定意味著這兩國今後無法「一票否決」相關措施。

俄羅斯央行說，已在莫斯科仲裁法院對存管大量俄被凍結資產的歐洲清算銀行提出訴訟，要求賠償相關損失，直指歐盟使用俄被凍結資產的計劃是非法的。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
16小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
14小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
1小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
5小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
4小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
17小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
15小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
12小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
影視圈
11小時前