保加利亞政府倒台 Z世代示威歐洲首勝

更新時間：09:19 2025-12-13 HKT
發佈時間：09:19 2025-12-13 HKT

保加利亞最近數周接連爆發由年輕人主導的大規模反政府示威，最終總理熱利亞茲科夫與其親歐盟政府於周四（11日）宣布總辭。這次巨變距離保加利亞預定明年1月1日加入歐羅區不足三星期。而保國政府因憤怒的Z世代（Gen Z，指1997年至2012年出生者）發起示威而垮台，也成了歐洲首例。

人口約650萬的保加利亞，長期深受貪腐問題困擾，即使2007年加入歐盟後仍改善有限。據指保國這次觸發大示威的導火線，是政府所提的2026年預算案，其中包含增加支出的計劃，批評者認為此舉會加劇貪腐政治人物對國家機構的控制。

全球掀Z世代示威潮

《華爾街日報》稱，今年以來憤怒的Z世代示威者已在世上不同地方推翻了政府、撼動了政權。亞洲尼泊爾、非洲馬達加斯加政府數月前便因青年示威而倒台；對政治菁英享有特權的憤怒，也在印尼、菲律賓引發大規模示威。

如今Z世代示威者取得在歐洲首勝，讓巴爾幹半島的保加利亞成為最新動盪熱點。總理熱利亞茲科夫周四宣布聯合內閣總辭後，未來數月內要舉行提前大選，很可能將改變保加利亞的地緣政治方向。目前局勢被指對現任總統拉德夫最為有利。拉德夫雖是虛位元首但仍是民選，也是目前保國最受歡迎的政治人物，外界預期他可能籌組自己的政黨並參與下次國會選舉。

