泰柬衝突 | 與泰柬領袖通電話斡旋 特朗普：雙方同意停火 柬指泰戰機續投7炸彈

更新時間：09:29 2025-12-13 HKT
發佈時間：09:29 2025-12-13 HKT

美國總統特朗普周五分別與泰國看守政府總理阿努廷及柬埔寨首相洪瑪奈通電話，特朗普其後在其社交平台Truth Social發文宣布，泰柬領導人已同意從當晚起停火，並恢復執行兩國之前達成的和平協議。特朗普又感謝馬來西亞總理安華在此事上提供協助。但柬埔寨國防部指泰軍周六清晨6時許，出動2架F-16戰鬥機，投下7枚炸彈，其中一枚炸彈摧毀一處酒店建築，2枚炸彈摧毀一座橋梁。

衝突多天釀至少21死

此前，持續數日的致命衝突造成至少10名柬埔寨平民死亡，11名泰軍喪生，數十萬人逃離家園，一度威脅到美國政府今年較早前斡旋達成的停火協議。

阿努廷周五晚在總理府對媒體證實，他向特朗普說明邊境局勢，指柬方率先違反關於兩國和平的聯合聲明，未按約撤回軍隊，導致泰方人員生命和財產受損，泰方因此採取反擊行動，以保護本國民眾生命與財產安全。如果雙方要再次達成停火，必須由柬方先撤回兵力，並清理邊境地雷。

泰柬邊境衝突導致數十萬人撤離家園。新華社
泰國邊境地區有房屋在柬軍炮火下被摧毀。美聯社
泰國邊境居民在炮火中躲入防空洞。美聯社
泰國看守政府總理阿努廷曾與特朗普通電話。法新社
大馬總理與洪瑪奈通話斡旋

洪瑪奈其後在社交媒體發文說，他周四（11日）與馬來西亞總理安華通電話，周五與特朗普通電話。洪瑪奈強調，柬埔寨始終堅持本著柬泰兩國和平聯合聲明的精神，尋求以和平方式解決爭端。他建議美國和馬來西亞軍方或相關機構利用其情報收集能力，比如衛星圖像，以核實究竟是哪一方先開火。

特朗普隨後在Truth Social發文證實，他已經與阿努廷和洪瑪奈通電話，兩國領導人同意從當晚起停火，並恢復執行兩國之前達成的和平協議。

特朗普：造成泰軍死傷路邊炸彈屬意外

特朗普稱，最初造成多名泰國士兵死亡和受傷的路邊炸彈是意外，但泰國仍非常猛烈地進行反擊；兩國現已準備好與美國實現和平並繼續展開貿易。他同時感謝安華「在這件大事上幫忙」。

泰柬邊境地區自12月7日起再次爆發激烈衝突，多地響起密集炮火，雙方均指責對方先開火。

對上一次泰柬邊境武裝衝突於7月24日爆發，雙方互相指責對方違反國際法。根據雙方當時公布的數據，衝突造成上百人傷亡，逾10萬民眾疏散。8月7日，雙方在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議上就停火細則達成共識並簽署協議，同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵。洪瑪奈與阿努廷10月26日在第47屆東盟峰會期間簽署關於兩國和平的聯合聲明。

