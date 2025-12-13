英王查理斯罕有公開抗癌進展稱好轉 全國電視講話籲及早篩查

英國皇室繼凱特王妃早前公開交代健康狀況後，英皇查理斯三世周五（12日）透過電視向全國發表演說，分享其癌症治療的正面進展。查理斯透露，多虧早期診斷和有效治療，他本人的癌症治療時間表在新一年可以減少，並藉此機會強烈呼籲國民及早接受篩選檢查，強調「早期診斷簡而言之就是可以救命」。

查理斯：治療進入預防性階段

英皇在電視講話中向國民分享好消息：「今天我可以跟大家分享一個好消息，多虧早期的診斷、有效治療的干預，以及嚴格遵循醫生的指示，我本人的癌症治療時間表在新一年可以減少。」

他形容這個里程碑既是他個人的福氣，亦見證了近年癌症治療的驚人進步，希望能為「在一生之中有50%機率會確診癌症」的人帶來鼓勵。

皇室發言人雖然未如凱特王妃般宣布已進入「緩解期」（remission），但表示英皇對治療的反應極為良好，醫生建議繼續進行的治療將步入預防性的階段。自去年2月確診以來，查理斯一直每周接受治療，但從未公開所患的癌症類別或治療方式。

查理斯在分享患癌心路歷程時表示：「我從親身經歷中得知，癌症診斷可能令人感到不知所措。但我亦同時知道，早期發現是扭轉治療歷程的關鍵，能為醫療團隊爭取寶貴時間，也為病者帶來希望這一份無價的禮物。」

他表示，自己被社會對癌症患者的關懷深深感動，但同時對國內至少有900萬人尚未接受應有的癌症篩選檢查深感不安。他引述數據強調大腸癌的重要性，若在最早階段發現，約九成患者可存活至少五年；若晚期才診斷，存活率則降至僅一成。他強調：「早期診斷簡而言之就是可以救命。」

該影片於今年11月底在克拉倫斯府（Clarence House）內錄影，並於周五晚上在Channel 4的特備節目《Stand Up To Cancer》中播放，同時旨在宣傳全新推出的全國癌症篩選檢查網站。

查理斯總結道：「正如我以前所說，在疾病最黑暗的時刻，可以被最偉大的慈悲燃亮。然而，慈悲必須與行動配合。」他祈願每個人在計劃新一年時，「承諾為及早發現癌症盡一份力。你的生命，或你所愛的人的生命，可能有賴於此」。