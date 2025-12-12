太子集團｜涉用香港公司買4艘豪華遊艇洗錢 台拘關鍵6人港負責人67萬元交保

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，發現該集團曾以香港博高公司名義，購買4艘豪華遊艇，停泊在台灣基隆碧砂漁港，並在台設立玄古管理顧問公司負責管理遊艇，懷疑遊艇提供集團成員來台享樂及洗錢工具。

據中時新聞網報道，台北地檢署9日發動第4波搜索、拘6人，檢察官訊後，11日凌晨依洗錢等罪聲押禁見博高公司在台帳房、玄古公司現任負責人王俊國獲准。另香港博高公司登記負責人、玄古公司第一任負責人吳宜家台幣270萬元（約港幣67萬元）交保、限制出境出海及限制住居，並實施科技監控。香港博高董事、吳宜家丈夫吳柏毅台幣100萬元（約港幣25萬元）交保，限制出境出海；船長黃慶德台幣80萬元（約港幣20萬元）交保，限制出境出海；玄古管理顧問公司行政人員傅璻如台幣60萬元（約港幣15萬元）交保，限制出境出海；玄古公司第二任負責人許晉碩台幣30萬元（約港幣7.5萬元）交保，限制出境出海。

柬埔寨太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志。

報道指，專案小組發現，太子集團首腦陳志指示親信、入籍柬埔寨的大陸籍男子吳逸先，設立香港博高公司，找嫁來台灣的陸配姊姊吳宜家擔任博高公司負責人，博高公司購買4艘豪華遊艇，登記在博高公司名下，並停泊在基隆碧砂漁港，且在台設立玄古公司招募台灣員工，管理這4艘豪華遊艇，其中博高公司帳房王俊國，目前擔任玄古公司的負責人，

專案小組指，3艘遊艇在案發前就陸續變賣，今年1月則將最後1艘駛離台灣，博高並結束玄古公司在台業務，懷疑這些遊艇不僅僅是集團高層娛樂，甚至涉及跨國洗錢用途。

