印度據報簡化手續 加快向中國專業人士發放商務簽證

據路透社消息，兩名印度官員表示，印度已簡化繁瑣的簽證審批流程，以加快向中國專業人士發放商務簽證。報道說，印度此舉旨在結束因技術人員緊缺造成的數十億美元產能損失，也是印度採取的改善與中國關係的重要一步。

路透社援引上述官員消息稱，印度已取消部分行政審查環節，並將簽證審批時間縮短至不到1個月。其中一名知情官員表示，簽證方面的問題現已完全解決；另一名官員則表示，「我們正謹慎放寬部分對中國的限制規定，希望能夠改善整體營商環境」。

相關新聞：印度明起恢復向中國公民發放旅遊簽證 外交部：符合各方共同利益

路透社稱，印度放寬限制的舉措由一個高級別委員會推動，該委員會由前印度內閣秘書、現任政府頂級智庫成員高巴領導，其任務之一是放鬆印度對中國投資的限制，這些限制損害了外國投資者的信心。

報道稱，印度智庫觀察家研究基金會估算，由於嚴格的審查制度，印度電子製造商在過去4年內損失了150億美元產能，因為這些企業需要從中國進口關鍵設備來生產手機。

據報道，今年7月，印度時隔5年恢復對中國公民的旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐華大使館以及駐上海、廣州和香港領事館的辦理渠道。11月22日，印度新德里電視台報道稱，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證。該舉措被印媒評價為印中兩國關係持續緩和的又一重要信號。