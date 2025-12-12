Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

濟州島外海商船5名外籍船員「不明原因」墮海　南韓海警正展開調查

即時國際
更新時間：18:53 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:53 2025-12-12 HKT

南韓濟州島西歸浦市南側外海今（12）日下午發生船員墮海事件。一艘載有10名船員的貨船在航行途中，有5名船員不明原因意外墮海。南韓海警接報後，出動多艘艦艇與直升機前往搜救，所幸船員已全數獲救，目前相關單位已展開調查，以釐清事發原因。

據《韓聯社》報道，南韓西歸浦海洋警察署說明，當地時間12日下午4時47分，事發位於濟州島西歸浦港西南方約33公里海域，該A號商船總噸位為8580噸，船上共有10名船員，其中5人在航行途中突然意外落海。

南韓海警接獲通報後，立即派出5艘巡邏艦艇、2艘救助艇及1架直升機前往現場，並請求附近船隻提供救援協助，南韓海軍與南海漁業管理團也派船加入救援。

海警直升機於下午5時35分許抵達現場，利用吊掛設備，於下午5時52分將5名落海船員全數救起。據悉，落海船員均非韓籍，並無生命危險，目前已被送往濟州島醫院接受治療。至於船員落水原因，海警已展開調查，待後續進一步釐清。

