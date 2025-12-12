菲律賓倫常慘案｜生父夥同繼父等親屬輪姦長女 乘船潛逃被海警截獲
菲律賓發生一宗令人髮指的倫常性侵案。一名男子涉嫌夥同另外兩名男性親屬，輪姦其當時未成年的長女。該名涉案生父在潛逃期間，試圖從納沃塔斯（Navotas）魚港乘船逃往布拉干省（Bulacan），最終被菲律賓國家警察海事小組截獲拘捕。
涉案生父租船圖走佬 菲警海上追捕歸案
綜合當地媒體《GMA News Online》報道，菲律賓國家警察海事小組（PNP Maritime Group）早已鎖定該名疑犯行蹤。菲國警海事集團 NCR 北站負責人透露，疑犯當時在納沃塔斯魚港租用了一艘機動船（banca），企圖經水路逃往布拉干省，警方掌握情報後，成功在其逃亡途中將其拘捕歸案。
三狼均為家中至親
案情透露，涉案被告共有三名，全數均為受害者的男性親屬。警方證實，三名疑犯分別為受害者的繼父、疑犯的兄弟或叔叔，以及受害者的親生父親。據悉，在警方拘捕這名生父之前，受害者的繼父及其同黨早前已經落網，該名生父是案中最後一名被捕的疑犯。
