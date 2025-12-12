Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓倫常慘案｜生父夥同繼父等親屬輪姦長女 乘船潛逃被海警截獲

即時國際
更新時間：16:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-12 HKT

菲律賓發生一宗令人髮指的倫常性侵案。一名男子涉嫌夥同另外兩名男性親屬，輪姦其當時未成年的長女。該名涉案生父在潛逃期間，試圖從納沃塔斯（Navotas）魚港乘船逃往布拉干省（Bulacan），最終被菲律賓國家警察海事小組截獲拘捕。

涉案生父租船圖走佬 菲警海上追捕歸案

綜合當地媒體《GMA News Online》報道，菲律賓國家警察海事小組（PNP Maritime Group）早已鎖定該名疑犯行蹤。菲國警海事集團 NCR 北站負責人透露，疑犯當時在納沃塔斯魚港租用了一艘機動船（banca），企圖經水路逃往布拉干省，警方掌握情報後，成功在其逃亡途中將其拘捕歸案。

相關新聞：英國13歲少女遭跨性別人士性侵 涉案人辯「自己對女性不感興趣」

三狼均為家中至親

案情透露，涉案被告共有三名，全數均為受害者的男性親屬。警方證實，三名疑犯分別為受害者的繼父、疑犯的兄弟或叔叔，以及受害者的親生父親。據悉，在警方拘捕這名生父之前，受害者的繼父及其同黨早前已經落網，該名生父是案中最後一名被捕的疑犯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
21小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
2小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
10小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
2025-12-11 17:00 HKT