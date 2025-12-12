泰王簽令 批准總理阿努廷解散國會 泰國將提前大選

泰國政局出現重大轉變。泰國國王哇集拉隆功已簽署諭令，批准總理阿努廷解散國會下議院，為泰國提前舉行大選鋪平道路。此舉是為了應對阿努廷政府在國會下議院的少數派地位，避免反對黨提出不信任動議。

憲法規定 45至60天內須舉行大選

路透社報道，泰國皇家公報於星期五（12月12日）凌晨公布了泰王諭令，正式批准解散國會下議院。

阿努廷於星期四（11日）深夜在社交媒體上發布聲明，表示：「我請求將權歸還給人民。」泰國媒體解讀，這份聲明意味著阿努廷已向泰王申請解散下議院，以期提前舉行大選。

根據泰國憲法規定，國會下議院解散後，泰國必須在45天至60天內舉行新一屆大選。在新政府組建完成前，原內閣將作為看守政府繼續履行職責。

就在解散國會之前，泰國國會上下兩院於12月10日至11日開會審議憲法修正案草案，但最終表決結果顯示草案未能通過。泰國媒體報道，在修憲案受挫後，主要反對黨人民黨當即決定召集議員，準備對阿努廷政府提出不信任動議。

阿努廷政府一直以來在國會下議院處於少數派。他此前曾表態，如果有人提出不信任動議，他將立即宣布解散國會下議院，提前舉行大選。國會解散程序需要泰王的最終批准。