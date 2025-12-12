美新澤西婦火災慘死案情峰迴路轉 鄰居翁由救火英雄變殺人疑兇 

美國新澤西州一宗火災奪命案情急轉直下，一名七旬男子最初因試圖拯救鄰居而被讚揚為英雄，但數月後，他竟被檢察官指控涉嫌殺害該名鄰居並縱火焚屋。目前，該名男子已被控一級謀殺、惡意縱火等罪名。

案情發生於今年7月25日，在新澤西州紐約市郊區范伍德（Fanwood），警方與消防部門接報前往一處火災現場。救援人員在屋內發現82歲女住戶維吉尼亞．克蘭維爾（Virginia Cranwell），經搶救後證實死亡。

救援人員在屋內發現82歲女住戶維吉尼亞．克蘭維爾（Virginia Cranwell），經搶救後證實死亡。abc 7 畫面截圖

克蘭維爾的鄰居、70歲的威廉．阿勒（William Ahle）最初被認為是試圖施救的英雄，但其後被當局控以謀殺等罪。abc 7 畫面截圖

威廉．阿勒（紅屋）住在克蘭維爾（白屋）旁。abc 7 畫面截圖

最初，克蘭維爾的鄰居、70歲的威廉．阿勒（William Ahle）被認為是試圖施救的英雄。阿勒的兒子在事發後曾向媒體表示，其父發現火光後衝進屋內，試圖打開臥室門時被爆出的火焰灼傷，並稱讚父親「盡了最大努力」，「我無法想像還有其他人會這麼做。」

然而，案件的調查結果出現戲劇性逆轉。尤寧縣檢察官辦公室（Union County Prosecutor's Office）本周三（10日）發出新聞稿指，法醫辦公室其後裁定克蘭維爾的死因為「他殺」（homicide），並且相信其住所是被人蓄意縱火。調查鎖定鄰居阿勒為嫌疑人。

阿勒隨即被逮捕，並被控以一級謀殺、一級嚴重謀殺（Felony Murder）、一級入室盜竊及二級嚴重縱火等重罪。目前，他被關押在米德爾塞克斯縣監獄，等待下次出庭。

律師：兩家相識逾30年 毫無動機

對於指控，阿勒的代表律師史蒂芬．伍科維茨（Steven Wukovits）堅稱其客戶無辜。他形容阿勒是一名「顧家的人」，並與遇害的鄰居保持「極好的友好關係」，兩家人相識超過30年。

伍科維茨向媒體強調：「這裡沒有任何動機，絕對沒有任何殺害這位鄰居的動機。」

不過，檢察官辦公室目前尚未公布任何殺人動機，案件仍在進一步調查中。遇害人克蘭維爾的女兒伊馮娜．麥克馬納斯（Yvonne McManus）則以調查仍在進行為由，拒絕向媒體置評。