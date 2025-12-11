Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四法國男赴澳洲入屋盜竊 偷70件財物值5180萬

即時國際
更新時間：20:21 2025-12-11 HKT
發佈時間：20:21 2025-12-11 HKT

四名法國男子被指在澳洲首都坎培拉進行一宗涉款達1000萬澳元（約5180萬港元）的劫案。當地警方稱，其中一隻被盜手錶價值500萬澳元。

據悉，四人於今年10月來到澳洲，期間潛入一間在坎培拉的單位，偷走了超過70件財物。

被盜物品包括高級手袋、珠寶和手錶，其中一隻Richard Mille貴價手錶，該錶錶盤上有黃色金色笑臉和粉紅色火烈鳥（Flamingo）圖案。

案件發生四日後，幾名年齡介乎28歲至37歲的男子在悉尼一家肯德基門店被捕。各人於週四（11日）出庭，並將於一月再次出庭。

負責案件的警員表示，自己從未見過如此大規模的盜竊案，過程猶如電影情節。調查過程中，警方突襲了雪梨一處租來的房產，在那裡發現了一些被盜物品，當中包括幾個法國愛馬仕（Hermès）的手袋。

此外，亦有兩隻愛馬仕戒指、一條梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）頸鍊和兩隻百達翡麗（Patek Philippe）手錶仍下落不明。警方認為，事件是疑犯針對性的行動，特意前往澳洲作案。

