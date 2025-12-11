東京朝日電視台總部男子墜樓 砸中路人釀1死1傷
發佈時間：19:30 2025-12-11 HKT
日本東京一名男子周三（10日）從六本木的朝日電視台總部大樓高處墮下，落地時恰巧壓到一名男性路人。墮樓男子當場身亡，而路人受輕傷，獲送醫治療。
警方於周三晚間7時許接報，指六本木發生一宗墮樓事故。警方抵達現場時，男子已當場失去生命跡象，另有一名40多歲男子因被墮樓男子壓到，造成頭部及肩部受傷。
由於事發現場正好位於六本木「欅坂燈飾」聖誕活動附近，不少民眾周三晚間在欣賞與拍攝燈飾期間，親眼目睹男子墮樓過程。
朝日電視台證實，死者為公司外聘員工，對其身亡深切哀悼，後續相關工作將交由警方處理。
警方透露，死者年齡推估約20至30歲，正在調查案件是否屬輕生或有其他外力介入。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
