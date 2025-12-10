Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國新任駐丹麥大使首訪格陵蘭 改口稱珍惜美格友誼盼合作

即時國際
更新時間：10:47 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:47 2025-12-10 HKT

美國新任駐丹麥大使豪厄里（Kenneth Howery）周一（8日）在格陵蘭首府努克，會見當地新一屆自治政府外事專員莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）及丹麥政府代表，是美國總統特朗普揚言有意購買格陵蘭後，豪厄里首次到訪當地。

相關新聞：萬斯強訪格陵蘭怒嗆「丹麥辜負你們」 籲擁抱美國

格陵蘭外交與科學部表示，美方將分別舉行兩場會議，包括與格陵蘭官員之間的「聯合委員會」會議，以及由丹麥政府參與的「常設委員會」會議。

豪厄里（右）訪問格陵蘭。社交平台X
豪厄里（右）訪問格陵蘭。社交平台X
豪厄里訪問格陵蘭。社交平台X
豪厄里訪問格陵蘭。社交平台X
格陵蘭大部分土地位於北極圈內。路透社
格陵蘭大部分土地位於北極圈內。路透社
豪厄里訪問格陵蘭。社交平台X
豪厄里訪問格陵蘭。社交平台X

豪厄里表示，美國珍惜與格陵蘭島的友誼，這段友誼可以追溯到80多年前。美方也尊重格陵蘭島人民決定自身未來的權利，雙方在貿易與投資、教育與文化、礦業與能源以及科學研究等領域仍有廣闊的合作空間。

確定將繼續推動合作

聯合委員會發表聲明稱，美國和格陵蘭島期待在來年繼續推動合作勢頭，強化雙方在建設安全、繁榮的北極地區方面建立的聯繫。

聲明亦提到，本次會議重申對《2020年美格合作共同計劃》的支持，該計畫涉及美軍皮圖菲克太空基地的運作。

相關新聞：特朗普不排除「武力掌控」格陵蘭新總理：美國不會取得

格陵蘭島是丹麥海外自治領地，亦是世界最大島嶼，其中約80%位於北極圈內，人口約5.6萬。特朗普今年1月入主白宮以來，曾多次提出希望向丹麥購買格陵蘭島的想法，甚至揚言不排除動武奪取，導致美丹關係一度緊張。
 

