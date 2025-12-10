和平獎得主馬查多行蹤成謎 諾貝爾協會：不會親自領獎

諾貝爾和平獎頒獎禮前夕，委內瑞拉反對派領袖、今年和平獎得主58歲的馬查多（María Corina Machado）行蹤再度成為焦點。原定於周二（10日）舉行的頒獎禮，惟挪威諾貝爾協會今天表示，馬查多目前行蹤不明，將不會親自出席領獎。

年初最後露面後一直潛藏

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告訴挪威廣播公司（NRK）：「很遺憾，她現在不在挪威，下午1時頒獎典禮開始時，不會站在奧斯陸市政廳的台上。」

在被問到馬查多目前身在何處時，哈普威金表示：「我不知道。」

頒獎典禮將照常舉行。而當得主無法出席時，通常會由家庭成員代為領獎，並發表演說。

哈普威金表示，這次將由馬查多的女兒安娜．馬查多（Ana Corina Sosa Machado）代為出席。

馬查多今年最後一次公開露面是1月9日，她在加拉加斯參與反對馬杜羅就職的示威，而她亦因多宗政治指控遭當局追捕。雖然她經常在社交平台以白牆背景錄影報平安，但具體位置始終保密。

諾委會原指她原定周二會親身出席頒獎典禮，但在聲明中表示：「馬查多曾在訪問中談及，前往挪威奧斯陸的旅程極具挑戰，因此目前無法提供她何時及如何抵達的進一步資訊。」原安排的記者會先延期再被取消，至今未定新時間。馬查多的母親、三名姐妹及三名子女已抵達奧斯陸，但均未透露她的動向。

58歲的馬查多為今屆諾貝爾和平獎得主。美聯社

委內瑞拉政府：出境即成「逃犯」

委內瑞拉政府一直視馬查多為眼中釘，檢察總長薩亞布（Tarek William Saab）早前表示，馬查多若離開委國領土即屬「逃犯」，並指她正面對多宗刑事調查，包括串謀、煽動仇恨及恐怖主義等罪名。內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）亦稱，不知道她會否前往奧斯陸。

馬查多曾表示，若成功領獎，將返回委內瑞拉。若她最終現身，將是她自今年1月在加拉加斯參與反馬杜羅示威後的首次公開亮相。

2024年委內瑞拉選舉中，馬查多雖在反對派初選大勝，但被當局禁止參選。反對派其後公布部分票站統計，聲稱其候選人格薩雷斯（Edmundo González）勝出；美國等多國亦承認他為「當選總統」，惟馬杜羅仍宣布連任成功。

馬查多的政治立場亦引起爭議。儘管她因推動民主獲國際肯定，但部分批評者不滿她指「將和平獎獻給美國總統特朗普」的言論。