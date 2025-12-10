印度更新5億選民名冊 10多名公僕過勞死或自殺 教師拍片：20天沒睡覺

印度全國正在進行大規模選民名冊更新工程，牽涉逾5億選民，惟基層選舉人員（BLO）工作量驚人，壓力不斷堆疊，多地傳出人員過勞死亡甚至輕生事件，引發社會強烈關注。北方邦一名46歲教師薩夫斯．庫瑪（Sarvesh Kumar）上吊身亡前拍下哽咽遺言，訴說已連續20日未能入睡，「如果再多一點時間，我一定會做完工作」，令人心碎。

46歲教師不堪壓力自盡 遺言：「請原諒我，我真的撐不住了」

庫瑪任職政府學校助理教師，今年10月首次被指派擔任基層選舉人員，需挨家挨戶收集、核實選民資料。其妻上周日清晨在家中雜物室發現他已上吊身亡。

庫瑪上吊身亡前拍下哽咽遺言，訴說已連續20日未能入睡，「如果再多一點時間，我一定會做完工作」，令人心碎。

其後外流的生前影片中，他泣不成聲地說：「20天沒睡，我真的很累……如果有時間，我會完成這工作。」他向母親及姊妹道歉，請她們代為照顧四名年幼女兒，又強調此決定與他人無關，「壓力太大，我再也承受不了」。

庫瑪家屬指，他近來每日工作長達14至15小時，只能睡兩三小時，不斷擔心無法於期限內完成驗證任務。由於其家庭經濟本已拮据，兩名女兒身體亦欠佳，重重壓力令他最終走上絕路。

多名基層人員猝逝 最高法院罕有介入

庫瑪並非唯一犧牲者。據當地媒體報道，全國多地陸續傳出基層選舉人員在執行任務期間過勞、心臟衰竭或不堪壓力自殺的事件，數目達十多人。

在輿論愈演愈烈下，印度最高法院罕有發聲，直言對基層選舉人員被壓榨的情況「深感憂慮」，要求選舉委員會立即加派人手，指現時全國投入名冊更新的人手僅1萬人，應再動員3萬人支援，並建議放寬工作要求，讓無法負荷者退出或休假。

選民名冊更新工程任務繁重 1個月完成逐戶訪查

今次「特別強化選民名冊修訂」（SIR）工作旨在將所有合資格選民加入名冊，同時剔除不符資格名單。基層人員需在僅一個月內跑遍社區，分發表格、核對地址及證件、上傳資訊，若進度落後，還可能面臨紀律處分。

許多基層選舉人員向印度媒體透露，他們無額外津貼，卻要承擔沉重任務，「每天在外奔走10多小時，晚上還要整理資料」。有人直言，若無法依時完成，擔心「飯碗不保」。