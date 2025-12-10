特朗普政府掀移民寒風 撤銷簽證翻倍至8.5萬份 近一成屬國際學生

美國總統特朗普重返白宮後，聯邦政府對移民及入境資格的管控顯著收緊。據美國有線電視新聞網（CNN）引述國務院官員消息透露，自今年1月以來，已撤銷多達8.5萬份各類簽證，數量是去年的兩倍多，當中包括超過8,000份學生簽證。當局更將審查範圍擴大至社交媒體言論及職業背景，引發外界對違反言論自由的憂慮。

針對犯罪及「反美」 言論 實施持續審查

報道引述官員指出，在被撤銷的簽證個案中，因涉及酒後駕駛、襲擊及盜竊等違法行為而遭撤銷的比例相當高，幾乎佔去年撤銷總數的一半。然而，除刑事犯罪外，意識形態及政治立場亦成為當局重點審查的對象。

自今年1月以來，美國政府已撤銷多達8.5萬份各類簽證，數量是去年的兩倍多，當中包括超過8,000份學生簽證。路透社

美國總統特朗普重返白宮後，聯邦政府對移民及入境資格的管控顯著收緊。法新社

特朗普政府年中一度禁止哈佛大學招收國際學生，引發民間激烈抗議。路透社

美國國務院官員早在8月曾表示，當局計劃對所有持有有效美國簽證的逾5,500萬名外國人實施「持續審查」政策。官員強調：「只要有跡象顯示申請人可能不符合簽證資格，包括逾期居留、犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動或向恐怖組織提供支持等，國務院就會撤銷簽證。」

審查擴至網上言論 涉「慶祝」柯克遇刺遭點名

值得關注的是，簽證審查標準已延伸至網絡言論及政治活動。據報，國務院在10月曾表示，已吊銷部分據稱在網上「慶祝」美國右翼評論員查理・柯克（Charlie Kirk）遇害的相關人士簽證。此外，官員亦透露會特別針對參與親巴勒斯坦抗議活動的國際學生，指控部分人涉及反猶太主義並支持恐怖主義。

國務院於今年6月曾向駐外使領館發出指引，要求必須審查學生簽證申請人是否存在「對美國公民、文化、政府、機構或建國原則的敵對態度」。根據新規，申請人被要求將社交媒體帳號設為公開，若限制網絡活動的訪問權限，或被視為試圖逃避審查或掩蓋某些活動，隨時面臨拒簽。

針對「事實核查」人員 拒發H1-B工作簽

除了學生及一般旅客，高技術專才亦受到波及。路透社引述一份上周的外交電報披露，國務院在加強對高技術工作簽證（H1-B）審查的名義下，新增了針對從事「內容審核」和「事實核查」等工作人員的條款，表明可拒絕向此類申請人發放簽證。此舉被視為特朗普政府針對社交媒體平台內容過濾機制的一種反制手段。

這些激進的簽證撤銷措施引發了法律界及民權組織的強烈反彈，擔憂政府涉嫌違反美國憲法第一修正案，利用簽證權力打壓異見聲音及特定的政治表達。儘管如此，特朗普政府似乎無意放寬相關政策，預料未來美國的入境門檻將持續收緊。