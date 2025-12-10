日本青森7.5級地震｜首發北海道三陸近海地震預警 最壞恐30萬人罹難

日本青森縣東面外海8日晚發生規模7.5級強震，日本氣象廳翌日罕見啟動「北海道及三陸近海後發地震預警」機制，是自2022年制度成立以來首次發布。當局指出，此次地震屬於日本海溝及千島海溝巨大地震的想定震源帶，意味未來一週內於相近區域出現更大規模地震的風險顯著上升，要求北部與東北沿岸182個市町村，在未來一周迅速採取防災行動，提高警戒。

冬季災情恐更嚴峻：積雪增倒塌與火災風險

根據氣象廳說法，7.5級地震震源位於日本海溝及千島海溝預測的大震源區內，符合政府《防災對策推進基本計劃》中判定「可能引發後發巨大地震」的條件。因此，內閣府與氣象廳依2022年訂立的規範首次對外發布「後發地震預警」。

此項警報涵蓋範圍廣泛，包括北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城及千葉縣等沿太平洋的182個地方自治體。

日本內閣府根據311東日本大地震的經驗與最新地震模型推算，若一周內發生更大規模的連鎖強震，其破壞程度或極為嚴重。

官方推估最壞情況：

日本海溝發生巨大地震：恐 19.9 萬人罹難

萬人罹難 千島海溝發生巨大地震：恐 10 萬人喪生

萬人喪生 最大海嘯高達 30 米，沿岸低地難以倖免

米，沿岸低地難以倖免 合計經濟損失或達48萬億日圓（約2.4萬億港元）

災害損失包括建築物倒塌、道路港口破壞、基礎設施停擺及供應鏈長期中斷。

政府指出，青森與北海道正值嚴冬，積雪重量可能加劇建築負荷，使震害更嚴重，並提高火災爆發機會。

預估建築物損毀：

日本海溝沿岸：約 22 萬棟建築受損

萬棟建築受損 千島海溝沿岸：約8.4萬棟受損

除了資產破壞，因工廠停擺、物流鏈中斷、生產力下降等因素，經濟產值亦將遭受巨大打擊。

雖然官方強調「並非必然會再發生大地震」，但現階段風險明顯高於平常。內閣府指，只要居民及地方政府提前疏散、檢查避難路線、固定家具、準備避難物資，死亡人數可望大幅減少。

政府呼籲民眾：夜間把緊急袋放在床邊、隨時準備海嘯避難、確認家庭集合地點、注意官方警報並避免前往沿岸低地等。

本次警報有效期至12月16日凌晨。