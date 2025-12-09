俄烏戰爭 ｜ 烏將向美提交修訂版和平計劃 澤連斯基：中國無意助烏停火

在烏克蘭總統澤連斯基與法國、德國和英國領導人在倫敦會談後，烏克蘭周二將向美國提交修訂版和平計劃，目標是結束俄烏戰爭。澤連斯基指出，在當前全球地緣政治角力下，中國並無意願協助推動停火，因為一個被削弱、在戰場上失利的俄羅斯並不符合中方利益。

隨著俄烏戰爭即將屆滿4年，基輔在白宮要求迅速達成和平協議的壓力下，希望在被外界普遍認為對俄羅斯有利且美國支持的草案中取得平衡。而英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、德國總理默茨和澤連斯基周一緊急召開會議，旨在增強烏克蘭的談判籌碼。

烏英德法四國領導人在倫敦首相府會晤。美聯社

澤連斯基認為中國無意助烏停火。美聯社

憲法框架下無法割讓領土

澤連斯基在會後告訴記者，修訂後的計劃包含20點，針對和談方案中最具爭議的領土議題，包括俄方希望將整個頓巴斯地區交由俄方控制，甚至涉及目前仍有烏軍駐守的地區，澤連斯基重申，在烏克蘭憲法框架下無法割讓領土，「我們誰都沒有這樣的權力，不論是依據憲法、國際法，甚至從道義上來看皆然」。他也坦言，美國正設法尋求折衷方案。

他透露，初版方案中對烏方最不利的內容已被移除，烏方團隊仍在調整現行20點提案，希望可在周二送交美國。他並指出，交換所有戰俘及遣返遭俄方擄走的烏克蘭兒童，是方案中的重要項目。

指沒證據顯示華向俄供武器

澤連斯基回應關於中國在談判過程中所扮演的角色時說，中國雖具影響俄羅斯及總統普京的能力，但他認為「一個虛弱、戰敗的俄羅斯對中國並沒有好處」，故中方並無意圖支持停戰，因此戰事恐將延續。

他又指出，目前沒有證據顯示中國直接向俄羅斯提供武器，但根據烏方情報，中國確有向俄方輸出電腦數值控制（CNC）工具機。

歐盟：任何協議須尊重烏主權

澤連斯基隨後飛往布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩與歐盟理事會主席科斯塔在社交媒體上表示，任何和平協議都必須尊重烏克蘭主權，並保障其長期安全。

澤連斯基透過加密通訊軟件Telegram寫道，他與2名歐盟機構首長及北約秘書長呂特的會面「良好且富有成效，我們的行動是協調一致且具建設性的。」

一名英國政府消息人士稍早表示，今次會議將著重討論如何利用西方凍結的俄羅斯資產價值。

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典等國的領導人呼籲歐盟，應迅速推動一項停滯已久的提案，利用這些資產為烏克蘭提供資金。