排除資安疑慮 施紀賢開TikTok帳號 與年輕選民互動

英國首相施紀賢在中國短片分享平台TikTok開設帳號，盼透過TikTok與年輕選民直接互動。這款應用程式在英國雖被禁止在政府裝置上使用，但施紀賢仍決定使用TikTok。

英國首相辦公室發言人表示，必須經過「安全防護措施」後，首相帳號方可使用。施紀賢在帳號上傳的第1段影片中表示：「TikTok，來追蹤我吧！」片中他與妻子一同出席唐寧街聖誕燈飾點燈儀式。

特朗普也是TikTok用戶。路透社

施紀賢開TikTok帳號，顯示與澤連斯基（左一）、馬克龍（右二）及默茨（右一）會晤。法新社

施紀賢與烏克蘭總統澤運斯基在唐寧街10號官邸外擁抱。路透社

已上傳首段影片

第2段影片則顯示，施紀賢與烏克蘭總統澤運斯基在唐寧街10號官邸外擁抱，隨後2人與法國總統馬克龍及德國總理默茨展開會談，討論結束俄羅斯與烏克蘭戰爭方案。

2023年3月，倫敦因為TikTok母公司「字節跳動」在資訊安全上的疑慮，而明令禁止在政府裝置上使用這款熱門短影音應用程式，多數西方國家也有類似禁令。

約翰遜曾開通

在此禁令實施前，「唐寧街10號」官方帳號於2022年5月、時任首相約翰遜時期曾經開通過，但僅3個月就不再在帳號上發布新影片。

如今施紀賢的發言人表示：「多數政府裝置仍然限制使用這款程式，我們對TikTok的安全政策並未改變。」

外界認為，目前施紀賢及其政府的民調支持度持續低迷下，他此舉是努力讓自己與選民更直接互動。

全球用戶數約15億

儘管外界持續關切資料安全等議題，TikTok依然是全球最受歡迎的社交應用程式之一，全球用戶數約15億，在英國有超過3000萬名活躍用戶。

除施紀賢外，美國總統特朗普、法國總統馬克龍、澳洲總理阿爾巴尼斯等領袖也都在使用此一平台。