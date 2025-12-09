Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森縣7.6級地震｜凌晨湧70厘米海嘯 氣象廳：日本北部大地震機會高於平時

即時國際
更新時間：01:01 2025-12-09 HKT
發佈時間：01:01 2025-12-09 HKT

日本北部近海昨晚（12月8日）發生強烈地震，日本氣象廳表示，當地時間23時15分左右（本港時間22時15分），發生黎克特制7.6級地震。氣象廳隨即向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸以及巖手縣發佈海嘯警報，預計海嘯高度將達3米。

氣象廳：北部大地震機會高於平時 籲居民作好準備

日本氣象廳在當地凌晨1時許召開緊急記者會，指根據目前評估，日本北部大地震機會高於平時，呼籲居民為可能發生的災難情況作好準備。

根據記者會公布，截至凌晨1時，岩手縣久慈港觀測到70厘米高海嘯，北海道浦河有50厘米高海嘯，青森縣陸奧市小川原港及北海道浦川港有40厘米高海嘯，北海道十勝港有30厘米高海嘯。

青森一旅館多人受傷

受是次強烈地震影響，多地傳出居民受傷報告。據日本放送協會（NHK）報道，青森縣八戶市一家旅館發生意外，有多人受傷，幸所有傷者均意識清醒，已被安排送院。該旅館職員透露，地震搖晃持續約一分鐘，導致架上物品掉落，但相信建築物主體並無損壞。

道路塌陷  JR北海道所有列車服務暫停

此外，青森縣政府表示，東北町發生道路塌陷，導致一名男性受傷，傷者尚有意識。當地消防部門亦透露，青森縣五所川原市有一名70多歲女性在家中因物品掉落而受傷，傷勢未明，但亦保持清醒。

交通方面，受地震影響，東北新幹線（Tohoku Shinkansen）服務暫停。據報，一列載有94名乘客的子彈列車因而被困，所幸車上無人受傷。

JR北海道公司亦宣佈，截至昨晚11時33分，旗下所有列車服務已暫停。營運新千歲機場的北海道機場公司則表示，截至昨晚11時40分，機場正在檢查兩條跑道，以確定地震有否造成異常。

 

