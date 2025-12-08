日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 青森一旅館多人受傷

日本氣象廳通報，當地時間今日晚上11時15分，青森縣對方海面東方沖發生7.6級地震，震源深度50公里，八戶市震度達6級。

北海道青森縣觀測到40厘米海嘯 發生兩宗火災

新華社報道，日本氣象廳向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發出海嘯警報。日本放送協會（NHK）引述氣象廳資料，當地時間11時40分，北海道浦川町預計會出現三米高的海嘯，惠里茂鎮和十勝港分別在11時50分，以及9日凌晨12時也會出現3米高的海嘯。

當地12月9日零時08 分，共同社報道，北海道新甲府町約150人因地震疏散至町政府及其他設施。青森縣發生了兩宗火災。

11時15左右，日本氣象廳指，在北海道青森縣觀測到40厘米海嘯。

相關新聞：東京若爆直下型7.3級強震 估計1.8萬人死亡 經濟損失逾4萬億

八戶市一間旅館發生事故 多人受傷

據日本放送協會（NHK）報道，青森縣八戶市一家旅館發生事故，多人受傷。

札幌內地遊客：眾人濕著頭僅披浴袍離開酒店澡堂

地震過後，有身在札幌的內地遊客在小紅書反映，地震時剛巧身處酒店的公眾澡堂，住客感受強震，即時濕著頭，僅披著浴袍就離開澡堂。

高市早苗：政府已成立緊急工作小組

首相高市早苗在向記者發表的簡短講話中指，政府已成立緊急工作小組，緊急評估損失程度。她說： 「我們始終把人民的生命安全放在首位，並竭盡全力應對。」

NHK也報道稱，該地區的核電站正在進行安全檢查。

地震過後，日本氣象廳初時測得地震為7.2級，隨後再修正為7.6級。有青森縣八戶市居民於社交平台貼出家中雜物倒下的情況。見家俬及雜物滿地，可見震度強烈。



東北新幹線（Tohoku Shinkansen）因應是次地震而停運。

相關新聞：花蓮近海5.7級極淺層地震 「全台有感」最大震度4級



與此同時，今日晚上7時24分， 台灣花蓮縣近海亦發生5.7級地震。