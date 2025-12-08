Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬衝突 | 柬埔寨至少4平民死亡 泰國出動F-16空襲

更新時間：16:37 2025-12-08 HKT
發佈時間：16:37 2025-12-08 HKT

泰柬邊境戰火重燃。隨著新一波軍事衝突持續升溫，戰火已開始波及無辜百姓。法新社報道，柬埔寨新聞部長週一（8日）表示，兩國邊境衝突導致四名柬埔寨平民喪生：「在奧多棉吉省和柏威夏省的邊境地區，至少四名柬埔寨平民在泰國的襲擊中喪生」，另有十名平民受傷。

泰國陸軍發言人蘇瓦里周一在新聞發佈會上證實，新一輪邊境衝突已造成泰方1名士兵死亡、8名士兵受傷。泰軍已發動空襲，出動F-16戰鬥機回應柬埔寨方面的進攻。泰方強調，出動空軍介入，是要迅速攔截威脅泰軍和平民的柬埔寨武器。泰國軍方還指控柬埔寨軍隊向布里拉姆省的平民區發射BM-21火箭彈，但暫無傷亡報告。

泰關閉邊境641所學校

與此同時，泰國當局為避免平民傷亡，已緊急撤離邊境地區超過3.5萬名居民，場面混亂。

泰國教育部亦已下令關閉邊境641所學校。

相關新聞：泰柬衝突︱邊境戰火重燃泰軍1死8傷 泰軍發動空襲爆激戰 下令4府民眾急撤

安華籲克制 隨時協助化解衝𥤮

面對局勢惡化，區域鄰國開始介入。馬來西亞總理安華在社交媒體發聲明，呼籲泰柬雙方保持克制，強調東南亞地區「無法承受讓長期的爭端滑入對抗的循環」。安華表示，馬來西亞隨時準備支援化解衝突的努力。

柬埔寨奧多棉吉省副省長梅斯菲克戴較早前在facebook發文證實，該省有3名平民在泰柬部隊的戰鬥中受重傷。這是自雙方爆發新一輪衝突以來，首度有官方確認平民直接因戰火受傷的消息。

在此之前，泰國方面已通報1名平民在撤離過程中因本身疾病身亡。隨著雙方動用重型火炮甚至發動空襲，邊境居民的安全岌岌可危。

柬小學生緊急避難片段曝光

關於難民潮的規模，泰國國防部最新數據指出，截至周一，已有超過3.5萬泰國居民被迫離開家園，前往政府設立的避難所暫避戰火。當局估計，實際撤離人數可能更高，因為還有許多人選擇前往外地親戚家避難。

柬埔寨資訊部長帕克特拉也表示，柬方已疏散了邊境數個村莊的居民。根據一段1分39秒的影片，柬埔寨一所小學學生緊急被通知離校，小學生加快腳步撤離，有的人騎腳踏車、有的人跑步，前往避難。

洪森：柬方報復紅線已劃定

柬埔寨和泰國互相指責對方發動襲擊，柬埔寨參議院主席洪森周一就此稱，泰國軍隊對柬方發動襲擊，柬埔寨方面必須採取報復行動的紅線已經劃定。

洪森在社交媒體發帖寫道：「所有一線部隊必須保持耐心，因為侵略者從昨天（7日）開始，包括昨晚和今天早上，一直在使用各種武器向我們開火。」他稱，泰國襲擊旨在迫使柬埔寨軍隊還擊，從而破壞停火協議和柬泰和平聯合聲明。

洪森說，必須採取報復行動的紅線已經劃定，他建議各級指揮官向士兵們強調這一點。他已取消其他任務，以便與首相洪瑪奈共同指揮軍隊反擊入侵。但洪森沒有具體闡述柬方劃定的紅線到底是什麼。

