中日惡化︱殲-15雷達鎖定自衛隊戰機 日本反駁稱始終保持安全距離

更新時間：14:29 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:29 2025-12-08 HKT

針對解放軍殲-15戰機兩次以雷達照射日本自衛隊戰機，中國國防部新聞發言人張曉剛周一（7日）強調，日方多次派飛機衝闖中方劃設公布的演訓區，還反誣中方的正常操作，屬賊喊捉賊。日本內閣官房長官木原稔周二（8日）在記者會上回應稱，中方說法「並不屬實」。

稱強化美日同盟嚇阻力

木原表示，自衛隊戰機始終在安全距離執行任務，而中方軍機對自衛隊進行雷達照射已是「超出安全飛行所需範圍的極度危險行為」，日方已向北京提出強烈抗議。他強調，日本將持續注視中國軍方在日本周邊海空域的動向，確保警戒監視的萬全態勢。

日本聲遼寧艦起飛的殲-15，在公海兩度以雷達照射日方戰機。新華網
木原另提到美國新版國家安全戰略，形容美方戰略文件納入印太參與、強化對台海危機的嚇阻姿態，清楚展現美方追求的安保政策方向。

相關新聞：日指控殲-15兩開雷達照射自衛隊機 中國駐日大使提嚴正交涉

他補充，日本防衛力整備將依自主判斷推進，日方將深化日美同盟的嚇阻與應對能力，持續推動更廣泛的安全合作。

另外，對於有日媒報道指中國對日企稀土出口管制出現異常延遲，木原予以否認，指目前中國對日本出口管制措施「並未出現特別變化」，日方會一邊密切觀察情勢，一邊和其他國家合作，準備採取必要因應措施。

