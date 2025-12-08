甘迺迪中心榮譽獎頒獎 特朗普首當主持 表彰史泰龍等藝人

美國總統特朗普周日在華盛頓甘迺迪表演藝術中心主持頒獎典禮，得獎人包括動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）、殿堂級重金屬搖滾樂隊Kiss、鄉謠歌手George Strait、女歌手Gloria Gaynor，以及以百老匯音樂劇《歌劇魅影》（Phantom of the Opera）聞名的音樂劇巨星Michael Crawford等。

表揚文化界佼佼者

自1978年起，該榮譽表彰藝人對美國文化與藝術的深遠影響，今年的得獎人都是流行文化界的佼佼者。史泰龍表示，在典禮上受到表揚就像置身於「颶風的中心，這是一場令人驚嘆的活動，我真的感到非常榮幸」。

特朗普偕同梅拉尼婭進場。美聯社

特朗普當主持人大出風頭。美聯社

特朗普在華盛頓甘迺迪表演藝術中心主持頒獎典禮。法新社

史泰龍是得獎人之一。路透社

這是首次有美國總統親自主持甘迺迪中心榮譽獎，這項榮譽獎主持人過去通常由名人或其他重要人物擔任。事實上，特朗普第一任期並未出席甘迺迪中心任何活動，但第2任期他卻對該機構表現出濃厚興趣，包括開除其主席、任命新董事會、下令進行建築物整修等。

堅稱拯救甘迺迪中心

特朗普抵達典禮時告訴記者，甘迺迪中心「將重獲新生」。他說：「我們正在拯救甘迺迪中心。」

特朗普形容一眾得獎人是「有史以來最偉大的藝術家、演員、表演者、音樂家、歌手、詞曲創作者」之一，都是傳奇人物，數十億人都看過他們的演出。

接替記者及死敵當主持

特朗普今次接替了過去由記者克朗凱特（Walter Cronkite）、喜劇演員兼特朗普死敵史提芬·高拔（Stephen Colbert）等人擔任的角色。在特朗普之前，總統們會與得獎者一同觀看該節目。

當被問及抵達典禮時如何找到時間準備，特朗普說他「其實準備得不多」。

自誇記憶力很好

他說：「我記憶力很好，所以能記得事情，這非常幸運，但只是，我想做自己。你必須做你自己。Johnny Carson，他就是他自己。」

商務部長盧特尼克是出席儀式的多名內閣部長之一，他表示期待特朗普擔任主辦人。

盧特尼克和妻子一同赴會，他是甘迺迪中心董事會成員。