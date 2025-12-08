巴基斯坦邊境建結合旅遊新國道 連接喀喇昆侖公路往中國

巴基斯坦交通部近日宣布，已批准修建一條從西北部開普省曼塞赫拉地區通往中國邊境的公路，命名為「新15號國道」。

按照計劃，新15號國道將連接曼塞赫拉、納蘭和齊拉斯等北部重鎮，設計為雙向四車道，可全年通車，並將以公私合營的模式共同開發，公路沿線將建設度假村、酒店、湖泊風景區和購物商圈，有望成為新的旅遊走廊。

巴基斯坦此前已建設15號國道

巴方之所以將新項目命名為新15號國道，是因為當地原本已設有15號國道，主要連接曼塞赫拉和吉爾吉特-伯爾蒂斯坦地區的齊拉斯市，被視為喀喇昆侖公路（巴稱35號國道）的分支。

巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團

喀喇昆侖公路改擴建項目施工建設場景。中新社

喀喇昆侖公路由中方援建，於1979年全線通車。因年久失修，中方先後開啟喀喇昆侖公路改擴建項目和喀喇昆侖公路二期項目。

巴基斯坦傳媒指出，原本的15號國道和喀喇昆侖公路都經過曼塞赫拉，去往中國邊境仍需要通過喀喇昆侖公路後半程。新15號國道旨在為喀喇昆侖公路提供更快、更安全的替代路線，豐富巴基斯坦北部地區交通網絡，改善當地交通狀況。