Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦邊境建結合旅遊新國道 連接喀喇昆侖公路往中國

即時國際
更新時間：12:14 2025-12-08 HKT
發佈時間：12:14 2025-12-08 HKT

巴基斯坦交通部近日宣布，已批准修建一條從西北部開普省曼塞赫拉地區通往中國邊境的公路，命名為「新15號國道」。

按照計劃，新15號國道將連接曼塞赫拉、納蘭和齊拉斯等北部重鎮，設計為雙向四車道，可全年通車，並將以公私合營的模式共同開發，公路沿線將建設度假村、酒店、湖泊風景區和購物商圈，有望成為新的旅遊走廊。

巴基斯坦此前已建設15號國道

巴方之所以將新項目命名為新15號國道，是因為當地原本已設有15號國道，主要連接曼塞赫拉和吉爾吉特-伯爾蒂斯坦地區的齊拉斯市，被視為喀喇昆侖公路（巴稱35號國道）的分支。

巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團
巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團
巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團
巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團
巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團
巴基斯坦喀喇昆侖公路二期項目全線通車。中國交通建設集團
喀喇昆侖公路改擴建項目施工建設場景。中新社
喀喇昆侖公路改擴建項目施工建設場景。中新社

喀喇昆侖公路由中方援建，於1979年全線通車。因年久失修，中方先後開啟喀喇昆侖公路改擴建項目和喀喇昆侖公路二期項目。

相關新聞：巴基斯坦兩航天員來華培訓 明年進中國太空站

巴基斯坦傳媒指出，原本的15號國道和喀喇昆侖公路都經過曼塞赫拉，去往中國邊境仍需要通過喀喇昆侖公路後半程。新15號國道旨在為喀喇昆侖公路提供更快、更安全的替代路線，豐富巴基斯坦北部地區交通網絡，改善當地交通狀況。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
14小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
8小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
7小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
19小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
19小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
7小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
4小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
2025-12-07 10:00 HKT