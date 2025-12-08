Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭 | 特朗普對澤連斯基感失望 指對方未準備好簽和平提案

即時國際
更新時間：10:40 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:40 2025-12-08 HKT

美國總統特朗普周日表示，他對烏克蘭總統澤連斯基未認真看待結束俄烏戰爭的計劃，感到「有點失望」，直指澤連斯基「還沒準備好」簽署一項由美國起草、旨在結束俄烏戰爭的和平提案。澤連斯基則指，美方代表清楚瞭解烏克蘭的基本立場，雙方談話具建設性，但並非易事。

對於俄烏和平談判，美方持續斡旋，並不時有高層接觸，但進展依然緩慢；有關基輔的安全保障，以及俄羅斯佔領區地位等爭議懸而未決。歐洲領袖支持烏克蘭採取循序漸進的外交方式解決，加上長期安全保障與持續軍援的承諾。然而特朗普則聚焦快速達成協議與分擔責任。外交官警告，所有談判仍脆弱不穩，易受美國政局變化的影響。

澤連斯基則指，美方代表清楚瞭解烏克蘭的基本立場，雙方談話具建設性，但並非易事。美聯社
美國特使威特科夫（背向鏡頭者）先前於克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。美聯社
俄軍向烏克蘭向波爾塔瓦發動無人機及導彈襲擊，引發大火。路透社
特朗普不滿澤未讀和平方案

特朗普在甘迺迪中心榮譽獎的紅毯上被問及此事時告訴記者：「我們一直有在跟普京總統談，也有跟包括澤連斯基總統在內的烏克蘭領袖談。我必須說，我有點失望，因為截至幾小時前，澤連斯基總統都還沒有讀過那份提案。」

特朗普補充說：「我相信俄羅斯方面對此沒問題，但我不確定澤連斯基是否沒問題。他的人民喜歡這個提案，但他還沒準備好。」

澤連斯基：與美對談有效但不易

澤連斯基則表示，他與在佛羅里達州參與烏克蘭代表團會談的美國官員進行了「建設性對話」。他說，參與會談的美國及烏克蘭官員已透過電話向他更新情況。

澤連斯基形容，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆。在未來幾天，他打算與歐洲領袖磋商，預計周一在倫敦會晤法國、英國及德國領袖，後續在布魯塞爾進一步協商。

澤連斯基在社群媒體上寫道：「烏克蘭決心繼續本著誠意與美方合作，以真正實現和平。」

美烏談判未取得明顯突破

美國與包括澤連斯基在內的烏克蘭官員進行了數日的談判，相關磋商已於上周六結束，但並未取得明顯突破。

美國特使威特科夫和庫什納先前於克里姆林宮會見俄羅斯總統普京，莫斯科方面拒絕了美方提案的部分內容。

美國這份和平計劃自上月首次曝光以來已歷經數次草案修改，期間曾因被批評對俄羅斯過於寬容而引發爭議。

