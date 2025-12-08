關稅戰2.0｜美國貿易代表證實華履約 已完成三分之一大豆採購

美國貿易代表格里爾周日（7日）證實，中國持續遵守雙方貿易協議的條件，美方將繼續觀察中國所做出的承諾，以維持穩定的貿易關係。

格里爾表示，美方一直在驗證、監督並密切觀察中方落實承諾情況，最近與中國達成的所有協議都非常明確，能相對容易地加以觀察，而到目前為止，中方都有遵守。在本種植季的大豆採購承諾中，中國大約已完成「三分之一」。

美國財政部長貝森特同日表示，中國不會加快大豆採購進度，但預期會在本季完成。他另透露，自與中國達成協議以來，大豆價格已上漲12%到15%。

貝森特與格里爾上周五（5日）與國務院副總理何立峰通電話，雙方積極評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，確定將繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關系持續穩定向好。