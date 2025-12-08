Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅浮宮禍不單行 管線漏水損及數百份文獻

更新時間：09:39 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:39 2025-12-08 HKT

繼近月發生重大竊案和建物老舊以致關閉展廳之後，巴黎羅浮宮（Louvre）禍不單行，館內的埃及文物圖書館上月底漏水，造成數百份文獻受損。

這個消息日前由當地《藝術論壇報》披露，羅浮宮其後證實。羅浮宮主管斯坦博克（Francis Steinbock）說，漏水問題影響300到400份文獻，包括埃及學期刊和科學文件，年代為19世紀末期到20世紀初期。

需晾乾修復

他強調，沒有任何文物遭波及，目前藏品沒有受到不可彌補的永久性損失。他指出，受損文獻極為有用且經常被查閱，但在全球並非獨有，等晾乾後，館方會把這些文獻送去給裝訂師傅修復，再放回架上。

羅浮宮表示，上月26日晚間8時45分左右，工作人員在莫里安（Mollien）展區圖書館的供暖和通風液壓管線發現漏水，原因是系統閥門錯誤開啟，導致一個展廳的天花板管線漏水。

老舊液壓系統肇禍

斯坦博克說，這套完全過時的液壓系統已關閉數月，預定於明年9月起汰換；而在汰換之前，館方將強化安全措施，避免任何人為失誤。

法國民主工會聯盟（CFDT）文化事務分部透過聲明表示，今次漏水事件證實羅浮宮長期以來不斷惡化情況，包括基礎設施脆弱、對工程缺乏策略性視野、工作條件每況愈下等，藏品保護及工作人員和遊客安全仍未獲充分保障。

曾發生驚天劫案 關閉展館

今年10月19日，羅浮宮發生轟動全球的盜竊案，多件珠寶藏品被偷走；11月，由於建築老舊，又必須關閉一個展廳。

為了籌集翻新建築的資金，羅浮宮近日決定自明年起針對歐洲以外遊客的票價上調45%。

羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，2024年有870萬人造訪，其中69%是外國訪客。

