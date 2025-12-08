德國外長今訪華 將討論稀土及鋼鐵產能過剩問題

德國外長瓦德富爾周一（8日）至周二（9日）訪問中國。他周日（7日）透露，計劃與中方探討稀土出口限制和鋼鐵產能過剩等問題。

瓦德富爾指，中方在稀土等領域貿易限制，與電動車和鋼鐵產能過剩一樣令人擔憂。他將著手解決這些至關重要問題。

他又強調，在國際局勢日益緊張、地緣政治動盪的時期，與中國進行直接、深入的交流是必要，甚至是不可或缺。雖然許多問題並不容易回答，雙方觀點有時也大相徑庭。但顯而易見的是，德國和歐洲的自由、安全與繁榮與中國息息相關。

中國社會科學院學部委員周弘分析指，瓦德富爾此次訪華是德中關係修復的重要一步。德國商界曾多次批評政府在對華戰略上顯得無知，再加上美國因素，促使德國政府不得不調整對華政策，但對於瓦德富爾此行，仍需要「聽其言觀其行」。