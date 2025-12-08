內塔尼亞胡將晤特朗普 指加沙停火快進入第2階段 美以卡三方紐約密會

以色列總理內塔尼亞胡周日表示，加沙停火第一階段即將結束，預計將「很快」進入第二階段，他將於本月較後時間與美國總統特朗普會面，討論如何結束哈馬斯在加沙地帶的管治。另一方面，美國新聞媒體Axios報道，美國、以色列和卡塔爾代表周日在紐約密會。

內塔尼亞胡在他和到訪的德國總理默茨召開的聯合記者會上指出，今次跟特朗普會晤將商討可能的和平契機，並結束巴勒斯坦武裝組織哈馬斯管治加沙。

相關新聞：

以巴衝突｜加沙死亡人數突破7萬 聯合國：數據可信

內塔尼亞胡和到訪的德國總理默茨（左）召開聯合記者會。美聯社

內塔尼亞胡表示，加沙停火第一階段即將結束。美聯社

第二階段停火包括哈馬斯解除武裝 以軍撤離

特朗普結束加沙戰爭的計劃，其第2階段相關談判仍持續進行，這項計劃包括解除哈馬斯武裝及以色列軍隊撤離加沙，可能最早在本月底開始。此外，將在加沙建立一個由技術官僚組成的巴勒斯坦臨時政府，由特朗普領導的國際和平委員會監督，並派遣國際部隊以鞏固加沙安全。

內塔尼亞胡說：「要如何確保第二階段能實現，本月底我會進行非常重要的對話。」

他也提到，特朗普計劃的第一階段即將完成。從今年10月10日加沙停火生效以來，當地的暴力事件已經趨緩，但沒有完全停止。

最後人質遺體交還後進第2階段停火

內塔尼亞胡表明，一旦哈馬斯將最後一名被扣押在加沙的人質遺體歸還，預計很快將進入第二階段停火。

哈馬斯尚未交出24歲警格維利的遺體，他於2023年10月7日哈馬斯發動的攻擊中喪生，他的遺體被帶往加沙。

一名哈馬斯高層官員周日告訴美聯社，該組織已準備討論「凍結、儲存或放下」武器，作為停火協議的一部分，並作為解決未來最棘手議題之一的可能方法。

美以卡塔爾商加沙停火

另一方面，美國新聞媒體Axios引述消息人士說，美國、以色列和卡塔爾的代表周日在紐約舉行三方密會。白宮特使威特科夫主持今次會議，以色列摩薩德情報主管大巴爾尼亞代表以色列出席，卡塔爾一名高層官員也與會。

卡塔爾與埃及及美國共同促成以色列與哈馬斯之間的全面停火協議。

上周六，卡塔爾和埃及都呼籲以色列軍隊撤離，並部署國際穩定部隊，以全面落實結束加沙衝突的脆弱協議。

Axios報道，今次三方會議的主要焦點主要是「加沙和平協議的執行」。