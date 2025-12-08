Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖 軍人一度佔據電視台宣佈奪權 14人被捕

即時國際
更新時間：03:02 2025-12-08 HKT
發佈時間：03:02 2025-12-08 HKT

西非國家貝寧周日（7日）一批軍人早上突闖入國家電視台，聲稱已奪取政權、解散國家機構並關閉邊境。然而，政府其後表示，武裝部隊已成功挫敗行動，呼籲民眾如常生活。

官員呼籲民眾維持正常生活

事件發生於當地早上，至少8名持槍士兵在國家電視台發表聲明，宣稱由帕斯卡爾（ Tigri Pascal ）上校領導的「軍事委員會」已接管國家，並讀出聲明稱要為國家帶來「新時代」。不過，電視台隨後被切斷訊號。

內政部長塞杜（Seidou ）之後表示，忠於總統塔隆（Patrice Talon）的部隊已平息事件，政變未有成功。他呼籲民眾毋須恐慌，維持正常日常生活。政府發言人亦稱，截至下午已有14人因涉案被捕。

有軍車在貝寧大街出現。美聯社
有軍車在貝寧大街出現。美聯社
貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖。美聯社
貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖。美聯社
貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖。美聯社
貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖。美聯社

外長巴卡里（ Bakari） 接受路透社訪問時指，企圖奪權的只是「小部分」士兵，最終只成功短暫控制電視台，其餘關鍵設施均未受影響。多個國際組織，包括西非國家經濟共同體（ECOWAS）及非洲聯盟（AU），均發聲譴責此次政變企圖。

在首都科托努（Cotonou），多名居民指清晨前往教堂途中聽到槍聲。法國駐貝寧大使館亦表示，總統住所附近一度傳出槍響，呼籲在當地的法國公民暫時留在家中。目擊者稱，中午後市中心路口有大量警力部署，槍聲亦已停止。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱地區直選點票中：方國珊一枝獨秀 李梓敬陳克勤料當選 港島西郭偉强落後
政情
5小時前
立法會選舉．投票率︱截至晚上9時半 地區直選投票率30.43% 超越上屆總投票率30.2%
立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人
政情
5小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
18小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
10小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
10小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
9小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
18小時前
寶麗金小花向內地娛樂公司追債不果 對方拒收律司函 沒有結婚顧慮學懂享受人生
54歲「梁漢文舊愛」曾秘密懷孕 內地搵食遇人不淑被拖欠6位數 對方無賴行為曝光誓追究到底
影視圈
6小時前