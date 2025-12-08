貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖 軍人一度佔據電視台宣佈奪權 14人被捕

西非國家貝寧周日（7日）一批軍人早上突闖入國家電視台，聲稱已奪取政權、解散國家機構並關閉邊境。然而，政府其後表示，武裝部隊已成功挫敗行動，呼籲民眾如常生活。

官員呼籲民眾維持正常生活

事件發生於當地早上，至少8名持槍士兵在國家電視台發表聲明，宣稱由帕斯卡爾（ Tigri Pascal ）上校領導的「軍事委員會」已接管國家，並讀出聲明稱要為國家帶來「新時代」。不過，電視台隨後被切斷訊號。

內政部長塞杜（Seidou ）之後表示，忠於總統塔隆（Patrice Talon）的部隊已平息事件，政變未有成功。他呼籲民眾毋須恐慌，維持正常日常生活。政府發言人亦稱，截至下午已有14人因涉案被捕。

有軍車在貝寧大街出現。美聯社

貝寧內政官員稱武裝部隊成功挫敗政變企圖。美聯社

外長巴卡里（ Bakari） 接受路透社訪問時指，企圖奪權的只是「小部分」士兵，最終只成功短暫控制電視台，其餘關鍵設施均未受影響。多個國際組織，包括西非國家經濟共同體（ECOWAS）及非洲聯盟（AU），均發聲譴責此次政變企圖。

在首都科托努（Cotonou），多名居民指清晨前往教堂途中聽到槍聲。法國駐貝寧大使館亦表示，總統住所附近一度傳出槍響，呼籲在當地的法國公民暫時留在家中。目擊者稱，中午後市中心路口有大量警力部署，槍聲亦已停止。