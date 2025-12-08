泰柬衝突︱兩國邊境再交火2泰兵傷 泰總理今赴前線視察 下令4府民眾緊急撤離

泰國與柬埔寨邊境再爆衝突，泰國外交部周日晚表示，柬埔寨軍隊向泰國境內修繕道路的泰軍開火，迫使泰軍自衛還擊，交火造成2名泰國士兵受傷，泰國總理阿努廷和國防部長納塔彭周一前赴邊境前線視察。由於存在衝突升級的危險，阿努廷已指示與柬埔寨接壤的4個府的邊境地區居民撤離至指定安置中心，並下令軍方全力捍衛國家主權。柬埔寨國防部則指泰國軍隊先向柬埔寨軍隊開火，但柬軍未還擊。

雙方互指對方先開火

泰柬軍隊5月在邊境地區交火，局勢隨後升級，7月底雙方達成停火協議，但兩國隨後仍發生零星衝突。兩國於10月簽署和平宣言。惟到了11月初，泰國有士兵在邊境地區遭地雷炸傷，總理阿努廷曾下令暫停執行和平聯合聲明。

泰國和柬埔寨10月簽署停火協議。美聯社

泰柬軍隊5月在邊境地區交火，圖為柬埔寨受損的建築物。路透社

泰國陸軍第二軍區周日發聲明稱，在當天下午2時16分，柬埔寨方面在泰柬邊境的四色菊府率先開火，迫使泰方還擊，雙方持續間歇性交火，衝突於下午2時50分結束。第二軍區評估認為，目前局勢仍不明朗，衝突可能升級。

泰國外交部其後發聲明指出，柬埔寨軍隊向泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰國軍隊根據交戰規則進行相應還擊。該事件造成2名泰國士兵受傷，其中一人腿部中彈，另一人胸部中彈。

衝突或進一步擴大

泰國政府鑑於雙方衝突有可能進一步擴大，緊急呼籲居住在武里南、素林、四色菊和烏汶叻差他尼4個邊境府轄區的民眾按照既定撤離計劃，前往指定安置中心以確保安全。

泰國總理府秘書長特拉薩拉納庫爾同日宣布，泰國總理兼內政部長阿努廷和國防部部長那塔蓬周一前往泰柬邊境的4個泰國省份視察，以評估安全情勢，加強對當地居民的生活，並直接聽取地方政府的報告，以討論相關應對措施。

柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達則發聲明說，周日下午2時15分，泰軍在柏威夏省邊境地區向柬軍發動攻擊，柬方未還擊，並立即與泰方聯繫要求其停止開火。泰軍下午2時32分停止攻擊。

柬方：已通報東盟觀察團

聲明還說，柬軍正以高度謹慎和警惕的態度密切關注局勢，並已將此次事件通報東盟觀察團，計劃請求東協觀察團對此事展開調查。

泰國皇家陸軍駁斥柬埔寨國防部發言人有關泰軍率先開火並使用多種武器攻擊柬軍的說法，並解釋說，「是柬埔寨方面先開火，泰方掌握確鑿證據，證實了交火的時間、地點以及對泰軍的影響」。

泰方呼籲柬埔寨停止一再發表毫無根據的指控和聲明，並指這阻礙兩國和平解決當前邊境緊張局勢的努力。