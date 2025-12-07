泰柬衝突︱兩國邊境再交火 互相指責

泰柬兩國又在邊境發生軍事衝突。柬埔寨國防部周日（7日）說，泰國軍隊當天向柬埔寨軍隊開火，但柬軍沒有還擊。泰國軍方同日指責柬方率先開火，泰方被迫還擊。



柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達在聲明中說，當天下午2時15分，泰軍在柏威夏省邊境地區向柬軍發動攻擊，柬方沒有還擊，並立即與泰方聯系要求其停止開火。泰軍於下午2時32分停止攻擊。

聲明還說，柬軍正以高度謹慎和警惕的態度密切關注局勢。柬埔寨已將此次事件通報東盟觀察團，並計劃請求觀察團對此事展開調查。



泰國陸軍第二軍區同日發表聲明說，當天下午2時16分，柬埔寨方面在泰柬邊境的四色菊府開火，迫使泰方還擊，雙方持續間歇性交火。衝突在下午2時50分結束。第二軍區評估認為，當前局勢仍不明朗，衝突可能升級。

消息：兩名泰國士兵受傷

另據泰國媒體報道，兩名泰國士兵在交火中受傷，其中一人腿部中彈，一人胸部中彈。



泰國總理府發言人西里蓬當天表示，總理兼內政部長阿努廷密切關注邊境局勢，並已指示國防部和武裝部隊採取一切必要措施，維護國家主權，保障公共安全。



柬埔寨和泰國7月24日開始在邊境地區發生衝突。兩國於7月28日舉行會談且同意從當日開始「立刻且無條件」停火，並約定召開泰柬邊界總委員會會議以推動恢復邊境地區和平與穩定。 8月7日，柬埔寨—泰國邊界總委員會特別會議就兩國停火協議達成共識，雙方簽署相關文件。兩國於十月更簽署和平宣言。惟到了11月初，泰國有士兵在邊境地區遭地雷炸傷，總理阿努廷曾下令暫停執行和平聯合聲明。